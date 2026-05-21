Живые сражаются с зомби в тизере нового сезона хоррора «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Источник: AMC

У третьего сезона зомби-хоррора «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» появился тизер. Короткий ролик опубликовали канал AMC и видеосервис AMC+. На них новый сезон начнёт выходить 26 июля. Некоторое представление о содержании грядущих серий даст тизер, в котором живые продолжают бороться против опаснейших мёртвых.

Выходящий с июня 2023 года «Мёртвый город» является продолжением и спин-оффом сериала «Ходячие мертвецы», снятого по одноимённому комиксу Роберта Киркмана («Неуязвимый»). В центре сюжета спин-оффа Ниган и Мэгги. Нигана всё ещё играет Джеффри Дин Морган, а Мэгги — Лорен Коэн. Для третьего сезона «Мёртвого города» отсняли восемь эпизодов.

В этом же году на AMC и AMC+ закончится спин-офф «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Для него последним станет четвёртый сезон, который, начнёт выходить, предположительно, в сентябре.

