Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер окажется в опасности в экранизации собственного романа «Ретрит»

Источник: Disney+

Актриса Кристен Риттер ещё и писательница. В прошлом году вышел её второй роман — триллер «Ретрит» с элементами мрачной комедии. А в этом году состоялся анонс сериала по книге. Об этом и первых подробностях экранизации эксклюзивно сообщило издание Deadline.

Звезда шоу «Джессика Джонс» и «Защитники» спродюсирует сериал по своему роману. И она также исполнит в нём главную роль. Над адаптацией вместе с Риттер работает сценарист и продюсер Стив Йоки («Бортпроводница», «Детективы с того света»). В производстве участвуют Warner Bros Television и Berlanti Productions.

В центре сюжета мошенница Лиз Доусон. Обстоятельства вынуждают её притворяться богатой женщиной, которая на самом деле умерла. У покойной были секреты, из-за которых и жизнь мошенницы оказывается под угрозой.

