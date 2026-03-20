Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер окажется в опасности в экранизации собственного романа «Ретрит»

Актриса Кристен Риттер ещё и писательница. В прошлом году вышел её второй роман — триллер «Ретрит» с элементами мрачной комедии. А в этом году состоялся анонс сериала по книге. Об этом и первых подробностях экранизации эксклюзивно сообщило издание Deadline.

Звезда шоу «Джессика Джонс» и «Защитники» спродюсирует сериал по своему роману. И она также исполнит в нём главную роль. Над адаптацией вместе с Риттер работает сценарист и продюсер Стив Йоки («Бортпроводница», «Детективы с того света»). В производстве участвуют Warner Bros Television и Berlanti Productions.

В центре сюжета мошенница Лиз Доусон. Обстоятельства вынуждают её притворяться богатой женщиной, которая на самом деле умерла. У покойной были секреты, из-за которых и жизнь мошенницы оказывается под угрозой.