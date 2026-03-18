В производстве второй сезон мистики «Гипнозис» о трёх друзьях, способных читать мысли, видеть прошлое и будущее людей

Идут съёмки второго сезона мистического триллера «Гипнозис». Об их начале объявил вчера, 17 марта, онлайн-кинотеатр Okko. В этом видеосервисе сериал и выходит.

В центре сюжета «Гипнозиса» трое друзей со сверхспособностями. Один из них умеет читать мысли, другой способен видеть прошлое людей, а третий может видеть будущее. События второго сезона стартуют спустя несколько месяцев после завершения первого. По сюжету герои спасают загадочного мальчика, который предсказывает катастрофу. В попытках её предотвратить и спасти любимых, герои сталкиваются со смертельными опасностями, тайнами, а также старыми и новыми врагами.

Главные роли исполняют Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Ростислав Бершауэр. Также в актёрском составе Анастасия Куимова, Антон Артемьев, Виктория Воробьёва, Евгений Коряковский, Николай Козак, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Николай Клямчук, Вера Сапунова, Анна Ливанова, Алексей Фатеев, Дмитрий Быковский, Александр Никулин, Артём Семакин, Валентина Лукащук, Марина Клещева, Наталия Батрак, Мариэтта Волкова, Елена Морозова, Лидия Копина и другие.

Первый сезон вышел в прошлом году. Его режиссёр Тимофей Жалнин работает и над продолжением.