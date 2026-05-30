Студия Marvel планирует каждый год возвращать «Радиоактивных людей» в новых сезонах «Людей Икс '97»

К возвращению на малые экраны готовятся «Радиоактивные люди». Этим летом стриминговый сервис Disney+ и студия Marvel представят второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». У него уже есть точная дата премьеры — 1 июля. Также уже известно, что грядущий сезон не станет для шоу последним. В активной работе находятся третий и четвёртый сезоны. Об этом рассказал в интервью Entertainment Weekly исполнительный продюсер «Людей Икс '97» Ларри Хьюстон.

Кроме того, продюсер подтвердил, что студия Marvel планирует выпускать по новому сезону мультсериала каждый ближайший год. Поэтому третий сезон «Людей Икс '97» следует ожидать в 2027-м, а четвёртый — в 2028-м.

А ещё этой осенью состоится премьера второго сезона анимации «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Доктор Осьминог и Гвен Стейси из него недавно засветились на новом мерчендайзе.

Конкуренты из DC тоже готовят свои анимационные проекты. Так, 13 июня стартует третий сезон «Моих приключения с Суперменом». У него недавно появился трейлер.