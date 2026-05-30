 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Продолжение аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» не выйдет в 2026 году Робот с сознанием человека в дикой природе на свежем кадре из мультфильма «Прыгуны» Вторая часть манги «Человек-бензопила» закончилась, а третья не анонсирована Сборы аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» превысили 10,5 млрд иен в японском прокате Полюбившийся зрителям ужастик со звездой «Разделения» скоро появится на цифровых платформах.
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
147

Студия Marvel планирует каждый год возвращать «Радиоактивных людей» в новых сезонах «Людей Икс '97»

Источник: Disney+

К возвращению на малые экраны готовятся «Радиоактивные люди». Этим летом стриминговый сервис Disney+ и студия Marvel представят второй сезон мультсериала «Люди Икс '97». У него уже есть точная дата премьеры — 1 июля. Также уже известно, что грядущий сезон не станет для шоу последним. В активной работе находятся третий и четвёртый сезоны. Об этом рассказал в интервью Entertainment Weekly исполнительный продюсер «Людей Икс '97» Ларри Хьюстон.

Кроме того, продюсер подтвердил, что студия Marvel планирует выпускать по новому сезону мультсериала каждый ближайший год. Поэтому третий сезон «Людей Икс '97» следует ожидать в 2027-м, а четвёртый — в 2028-м.

А ещё этой осенью состоится премьера второго сезона анимации «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Доктор Осьминог и Гвен Стейси из него недавно засветились на новом мерчендайзе.

Конкуренты из DC тоже готовят свои анимационные проекты. Так, 13 июня стартует третий сезон «Моих приключения с Суперменом». У него недавно появился трейлер.

Теги
Люди Икс '97МультсериалDisney+Marvel
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

12Новый мультсериал по вселенной «Охотники за привидениями» дебютирует на Netflix в 2027 году 11Спустя 30 лет после провала кинокомикса «Фантом» с Билли Зейном в работу запустили сериал про того же супергероя 6Энн Хэтэуэй спродюсирует сериал «Заколдованная Элла» про девушку, которая делает всё, что ей говорят 2Новый сезон научно-фантастической комедии «Футурама» обзавёлся датой премьеры 1Меченый в новом костюме засветился на съёмках третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

Тоже интересно

5Пары романтической комедии «Тюльпаны» появились на новых постерах картины 13«Гладиатор 2» не станет последним эпиком Дензела Вашингтона: этим летом стартуют съёмки фильма про воителя Ганнибала 2Венсан Кассель получил роль в четвёртом сезоне сериала HBO «Белый лотос» 0Выходящий спустя шесть лет «Путь аса: Акт II — Второй сезон» получил дату премьеры 0В издательстве «Азбука» выйдут два тома ранобэ по популярной манге «Магическая битва»

Далее на КГ

1
Ради больших бюджетов и Сэма Рэйми: режиссёр «Ужасающего» снимет следующий ужастик под голливудской студией
 0
Анонсирована Call of Duty: Modern Warfare 4 — здравствуй, Корейская война
 5
Павлу Прилучному будет мерещиться нарисованный волк в экранизации мультфильма «Жил-был пёс»
 0
Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» собрал более 100 млн рублей
 0
Каратель не станет размазней в «Человеке-пауке: Новый день» (фото)
 3
Звезда «Доктора Кто» и «Стражей Галактики» Карен Гиллан получила роль в новом сезоне драмеди «Терапия»
 1
Мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» получил персонажные постеры к премьере
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 727: Сборы «Мандалорца и Грогу», обидчивый Кристофер Нолан, «Грязные деньги», «Челюсти» Стивена Спилберга
 2
Новая игра про Бонда 007 First Light продалась тиражом в 1,5 млн копий
 5
Истребление людей драконами идёт с огоньком в финальном трейлере третьего сезона «Дома Дракона»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Потусторонние улыбающиеся демоны и скримеры: трейлер ужастика «Астрал 6»
 
«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами
 
Кино Ужастик «Закулисье реальности» угрожает добить в прокате «Мандалорца и Грогу»
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 апреля
 
Кино Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» должен показать лучший старт 2026 года в американском прокате
 
Кино Базз, Вуди и злодейский планшет на новом кадре из мультфильма «История игрушек 5»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 727: Сборы «Мандалорца и Грогу», обидчивый Кристофер Нолан, «Грязные деньги», «Челюсти» Стивена Спилберга
 
0Ноль кадров в секунду – 632: Подкаст хороших новостей
 
 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 652: Тренировка Пучеглазого
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 726: «Мортал Комбат 2», Warner Bros. и Disney против России, Лупита Нионго Прекрасная, «Обитель зла 2»
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
 
0ЕВА – 686: Воля или силикон
 
1Телеовощи – 651: Не расширяйте Дамблдора
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 725: «Домовёнок Кузя 2», трейлер «Одиссеи», дорогие «Хроники Нарнии», «Дьявол носит Prada 2», «Царевна-лягушка 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru