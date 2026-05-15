КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
139

Герои, злодеи и экшен в трейлере третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Источник: Adult Swim

До премьеры третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом» остался месяц. И в качестве очередного напоминания о скором возвращении проекта на малые экраны Adult Swim опубликовал его новый трейлер. Ролик показывает положительных персонажей, включая Супермена, Супербоя и Супергёрл, а также злодеев и сражения противников.

Премьера нового сезона состоится в полночь 13 июня в блоке Toonami, который является частью блока Adult Swim на канале Cartoon Network. А на следующий день сезон начнёт выходить на стриминговом сервисе HBO Max.

Мультсериал повествует о приключениях молодого Супермена. Сюжет новых эпизодов вдохновлён комиксом Reign of the Supermen, опубликованном в 1993 году. В грядущем сезоне появится злодей Киборг-Супермен. Также в нём покажут героиню Джессику Круз, которая позже получит собственный спин-офф «Мои приключения с Зелёным фонарём».

Кларка Кента в шоу озвучивает озвучивает Джек Куэйд, известный по сериалу «Пацаны». За анимацию проекта отвечает Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

