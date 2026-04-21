КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
593

Спустя 30 лет после провала кинокомикса «Фантом» с Билли Зейном в работу запустили сериал про того же супергероя

Блуждающий призрак готовится вернуться на экраны. В работе находится сериальная адаптация очень старого комикса «Фантом» за авторством Ли Фалька. Как эксклюзивно сообщило издание Variety, режиссёром и продюсером нового сериала стал Реджинальд Хадлин («Маршалл», «Конфетный переулок»). Больше о проекте станет известно позднее.

Оригинальный комикс дебютировал в 1936-м и в этом году отпраздновал 90-летие. Его уже экранизировали в прошлом. В 1996-м вышла самая известная адаптация — фильм «Фантом», который провалился в прокате и был разгромлен критиками. Главную роль в нём сыграл Билли Зейн. Среди других адаптаций есть мультсериал «Фантом 2040». А последней на данный момент экранизацией комикса является мини-сериал «Фантом» 2009-го, также известный под названием «Супергерой».

Фантом — супергерой без сверхспособностей, чьи обязанности помогать невинным и бороться с несправедливостью передаются в одной семье от отца к сыну из поколения в поколение.

