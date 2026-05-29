Звезда «Доктора Кто» и «Стражей Галактики» Карен Гиллан получила роль в новом сезоне драмеди «Терапия»

Драмеди «Терапия» в будущем вернётся на Apple TV с четвёртым сезоном. Даты премьеры у него пока нет, но кое-что о продолжении уже известно. Издание Variety поделилось эксклюзивной новостью о кастинге сезона. Издание сообщило, что неназванную роль в следующих эпизодах «Терапии» получила Карен Гиллан, известная по ролям Эми Понд в сериале «Доктор Кто» и Небулы в трилогии фильмов «Стражи Галактики».

Главные роли в «Терапии» играют Джейсон Сигел и Харрисон Форд. Сигел исполняет роль психотерапевта, застрявшего в собственном горе. Он никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует. Новые методы Лэрда не нравятся его коллеге Полу Роудсу, которого играет Форд.

Сигел также является одним из создателей «Терапии». Сериал дебютировал в 2023-м. Его третий сезон вышел в этом году.