Капитан Натан Филлион пришёл за Саммер Глау и продолжает собирать команду «Светлячка»

Мистификация года продолжается. Уже четыре видео Натан Филлион стучится в двери к актёрам «Светлячка» и таинственно намекает, что этот день настал. Но что за день — пока не сообщает, гад. Хотя уже точно известно, что это «не конвенция, подкаст или кроссовер».
Первый ролик появился неделю назад на канале подкаста Филлиона и Тьюдика Once We Were Spacemen. С тех пор капитан Мэл уже обошёл Джину Торрес, Морену Баккарин, Шона Маэра и Саммер Глау. Алан Тьюдик и Джуэл Стэйт тоже каким-то боком причастны.
Культовый многосерийный космовестерн Джосса Уидона был убит телеканалом Fox 23 года назад, и полнометражка Миссия «Серенити» должна была закрыть тему, но неугомонные фанаты «Файерфлая» до сих пор не сдаются, требуя продолжения.
Анонс обещают «скоро»...
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: