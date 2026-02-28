 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Грешники» бьют рекорды — объявлены номинанты «Оскара 2026» Пристрелили-таки: ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили окончательно «Мумия» — тизер Николас Кейдж накормит зрителей взрывными блинчиками в новом боевике ЕВА-674: Прямая трансляция
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
368

Появился новый кадр из романтического сериала «Бойфренд по запросу» с Джису из Blackpink

Источник: Netflix

Весной на Netflix состоится премьера корейского романтического сериала «Бойфренд по запросу». Шоу дебютирует на стриминговом сервисе 6 марта. А незадолго до премьеры издание Collider показало эксклюзивный кадр из «Бойфренд по запросу».

Главные роли в сериале исполнили участница музыкальной группы Blackpink Джису («Всеведущий читатель», «Ньютопия») и Со Ин-гук («Однажды разрушение постучалось в мою дверь»).

Джису сыграла продюсера вебтунов. Её героиня находится в поисках любви, но хочет найти партнёра, не рискуя. Чтобы отыскать идеальную пару, девушка регистрируется в виртуальном симуляторе знакомств, который позволяет ей испытать отношения без риска с разными мужчинами. Попадая в виртуальную реальность, она встречает нереально идеальных парней, пробуждающих в ней дремлющее желание романтики.

Со Ин-гук играет коллегу героини Джису.

Кадры из сериала «Бойфренд по запросу»
Теги
ГалереяБойфренд по запросуДжисуNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

8«Миниатюрная жена» на новом кадре из научно-фантастической комедии с Элизабет Бэнкс 5Холмс и Мориарти знакомятся во фрагменте из сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video 1Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры

Тоже интересно

1«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 12Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор очень тяжело перенёс окончание сериала 41Кратос с сыном на первом кадре из сериала «Бог войны» 3В работе четвёртый сезон аниме «Да благословят боги сей расчудесный мир!» 0Судьба Призрачного гонщика Джонни Блейза будет висеть на волоске в финале серии Spirits of Violence

Далее на КГ

4
Кассово успешная «Сказка о царе Салтане» собрала более 1,5 млрд рублей
 12
Готовка, комедия и живая кукла в трейлере фильма «Петрушка» с Никитой Кологривым
 4
Папа готовит праздничный завтрак в отрывке из комедии «Тюльпаны» от компании, подарившей «Ёлки»
 0
Драма «Космос засыпает» с Марком Эдельштейном сменила дату выхода в прокат
 1
Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры
 8
Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина
 0
Ник Джонас и Пол Радд бьются за музыкальную славу на постерах комедии «Мощная баллада»
 14
А так можно было? Paramount сделала сценаристом нового «G.I. Joe: Бросок кобры» отменённого Макса Лэндиса
 8
Дядя Сэм к такому не готовил: Алан Ричсон и рейнджеры активируют инопланетный боевой агрегат
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Объявлены победители «Золотого Глобуса 2026»: «Битва за битвой», «Грешники» и «Кей-поп-охотницы на демонов»
 
Игры Control Resonant — трейлер нового слэшера от Remedy Entertainment
 
Кино Экранизацией игры Helldivers займётся не интересующийся видеоиграми режиссёр многих фильмов серии «Форсаж» — Джастин Лин
 
Кино Дисишные Стражи галактики: тизер-трейлер «Супергёрл» с Милли Олкок
 
Кино «Звёздные войны: Старфайтер» от режиссёра «Дэдпула и Росомахи» завершили съёмки
 
Аниме После аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» в российский прокат выйдут два фильма-компиляции первого сезона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru