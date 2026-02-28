Появился новый кадр из романтического сериала «Бойфренд по запросу» с Джису из Blackpink

Весной на Netflix состоится премьера корейского романтического сериала «Бойфренд по запросу». Шоу дебютирует на стриминговом сервисе 6 марта. А незадолго до премьеры издание Collider показало эксклюзивный кадр из «Бойфренд по запросу».

Главные роли в сериале исполнили участница музыкальной группы Blackpink Джису («Всеведущий читатель», «Ньютопия») и Со Ин-гук («Однажды разрушение постучалось в мою дверь»).

Джису сыграла продюсера вебтунов. Её героиня находится в поисках любви, но хочет найти партнёра, не рискуя. Чтобы отыскать идеальную пару, девушка регистрируется в виртуальном симуляторе знакомств, который позволяет ей испытать отношения без риска с разными мужчинами. Попадая в виртуальную реальность, она встречает нереально идеальных парней, пробуждающих в ней дремлющее желание романтики.

Со Ин-гук играет коллегу героини Джису.