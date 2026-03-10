Сериал «Медведь» должен закончиться на пятом сезоне

В нынешнем году сериал «Медведь» вернётся с пятым сезоном. Точной даты премьеры у него пока нет, но, похоже, что он станет для сериала последним. Издание Deadline со ссылкой на собственные источники сообщило, что «Медведь» закончится пятым сезоном.

«Медведь» выходит на стриминговом сервисе Hulu. Премьера комедийно-драматического шоу состоялась в 2022 году. Все ранее вышедшие четыре сезона дебютировали на видеосервисе в июне.

Производством сериала занимается компания FX Productions. Создателем шоу является Кристофер Сторер. В его сериале роли исполняют Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак и другие.

Проект рассказывает о сотрудниках небольшого ресторана «Медведь». В четвёртом сезоне команда двигалась вперёд, полная решимости не только выжить, но и вывести ресторан на следующий уровень. С постоянными вызовами команда должна была адаптироваться, приспосабливаться и преодолевать новые трудности.