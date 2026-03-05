 
 
СЕРИАЛЫ
Идёт подготовка к съёмкам второго сезона хоррора «Чужой: Земля»

Источник: Hulu

Как и сообщалось ранее, второй сезон научно-фантастического сериала ужасов «Чужой: Земля» снимут в этом году. Более того, подготовка к съёмкам уже идёт в Лондоне, о чём на днях сообщил один из исполнительных продюсеров проекта. Сами съёмки должны начаться через некоторое время.

«Чужой: Земля» является первым сериалом про Чужих. Он дебютировал в августе 2025 года на канале FX и стриминговом сервисе Hulu. Первый сезон включал восемь эпизодов. Создателем сериала является Ной Хоули. В прошлом году он продолжил сотрудничество с FX и Disney Entertainment Television, подписав новый контракт.

Действие проекта начинается в 2120 году, то есть за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Загадочный корабль USCSS Maginot, исследовавший глубокие уголки космоса, терпит крушение на Земле. На этом корабле находится самая опасная угроза за всю историю планеты — ксеноморф.

На данный момент последним фильмом во франчайзе остаётся «Чужой: Ромул», мировая премьера которого состоялась в августе 2024 года. Действие фильма разворачивается между событиями первой и второй частей киносерии. В разработке находилось продолжение картины.

Теги
Чужой: ЗемляНой ХоулиHulu
 
Alex Norman Onim
Лучший комментарий
+22

На этом корабле находится самая опасная угроза за всю историю планеты — ксеноморф.

Как показал сериал, самой опасной угрозой за всю историю планеты на том корабле был не ксеноморф, а команда клинических идиотов.
Комментарии (7)

