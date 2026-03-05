 
 
Капитан Тесные штаны добрался до Джуэл Стэйт. Ещё больше намёков на «Светлячка»

Натан Филлион продолжает собирать актёрскую команду «Светлячка» для нового таинственного проекта. Теперь постучался к Джуэл Стэйт, чтоб обменяться многозначительными взглядами и отсылками. За неделю он уже сходил к Джине Торрес, Морене Баккарин, Шону Маэру и Саммер Глау. Остался, пожалуй, только Алан Тьюдик.

Страждущим уже пояснили, что это не конвенция, не подкаст и не кроссовер. Тогда что же это?

Легендарный сериал Джосса Уидона был закрыт телеканалом Fox больше 20 лет назад, и даже полнометражка Миссия «Серенити» не залатала дыру в форме космического грузового корабля класса Б1 в сердцах фанатов «Файерфлая».

Настоящий анонс обещают 15 марта.

Теги
АнонсыСветлячокСветлячокНатан ФиллионАлан Тьюдик
Комментарии (7)

