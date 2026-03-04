Команда Билли Бутчера против сборной Хоумлендера на плакатах финального сезона «Пацанов»

Стриминг Amazon Prine Video готовится к яростному прощанию со своим флагманским сериалом «Пацаны»,который уже так деконструировал супергероический жанр, что на нём не осталось живого места.

8 апреля стартует показ заключительного блока серий. Наконец-то все эти персонажи завершат свои сюжетные арки. Проще говоря, большая часть из них помрёт. Ну и бог им в помощь.

В финальной битве сойдутся группировки дегенерата со сверхспособностями Хоумлендера и тоже не аватара доброты Билли Бутчера, у которого в последнее время неестественным способом откуда-то вылезают щупальца (предпочитаем не думать об этом).

Завтра должен выйти трейлер, а сегодня показали разминочные афиши: