Сериал по игре Life Is Strange нашёл актрис на роли Хлои и Макс (фото)

На стриминге Amazon Prime Video, где готовится сериал по мотивам видеоигры Life Is Strange, произошли важные производственные подвижки. Выбраны две юные актрисы на главные роли.

Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс исполнят роли центральных героинь — Хлои и Макс. Впервые сериальную адаптацию анонсировали в сентябре 2025 года.

Появилось и первое визуальное промо с исполнительницами:

Главная героиня повествования — Макс (Хопкинс) — студентка, обучающаяся на фотографа, которая открывает в себе талант отматывать время назад. Это происходит, когда она пытается спасти жизнь своей подруге детства по имени Хлоя (Стелла).

Макс пытается понять происхождение своей суперспособности, параллельно расследуя исчезновение однокурсника и раскрывая тёмную сторону родного городка. К концу истории главной героине придётся принять «невозможное» решение между жизнью и смертью, навсегда меняя свою жизнь и судьбы самых близких людей.

Чарли Ковелл исполняет обязанности сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера.

Для Хопкинс это будет дебют на телевидении — ранее она участвовала в различных бродвейских постановках.

Стелла — успешная музыкантка, но также она успела сняться с Обри Плазой в комедии 2024 года «Моя старая задница».