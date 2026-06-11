У нового мультсериала по вселенной «Охотники за привидениями» появились название и логотип

Охотники за привидениями готовятся вернуться на экраны. Студия Sony Pictures Animation снимает для стримингового гиганта Netflix новый мультсериал по франчайзу. Проект получил название «Охотники за привидениями: Ночная смена» или Ghostbusters: Night Shift, о чём сообщил сайт The Hollywood Reporter. Также он опубликовал первый логотип (выше) анимационного шоу.

Проект выйдет на Netflix в 2027 году. В числе исполнительных продюсеров «Ночной смены» Дэн Эйкройд, Джейсон Райтман и Гил Кинан, работавшие над фильмами франчайза. Многие детали их проекта пока держатся в секрете. Больше о «Ночной смене» расскажут ближе к концу июня на фестивале анимационных фильмов в Анси.

До этого во франчайзе выходили мультсериалы «Настоящие охотники за привидениями», «Лизун! И настоящие охотники за привидениями» и «Экстремальные охотники за привидениями». Помимо «Ночной смены» в работе также находится первый полнометражный мультфильм по вселенной.