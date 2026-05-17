На мерчендайзе ко второму сезону мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» показали Отто Октавиуса и Гвен Стейси

В этом году анимационный сериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» продолжится вторый сезоном. Стартует он осенью на стриминговом сервисе Disney+. В новых эпизодах Питер Паркер под маской Человека-паука продолжит защищать Нью-Йорк от суперзлодеев. Его ждут новые битвы и неожиданные встречи. В сезоне вернётся Отто Октавиус, также известный как суперзлодей Доктор Осьминог. Ещё в сезоне появится Гвен Стейси, также известная как супергероиня Паук-призрак. И за месяцы до возвращения шоу в сети оказались фотографии с мерчендайзом (футболках), где есть изображения Отто и Гвен.

В грядущем сезоне также вернутся Норман Озборн и его сын Гарри, Хамелеон, Скорпион и Сорвиголова. Ожидается в новый сериях и Веном.

Визуально «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» похож на ранние комиксы Marvel из серии The Amazing Spider-Man. Мультсериал показывает альтернативную версию супергероя и историю его становления под руководством Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров шоу выступает Джефф Траммел.

Мультсериал заранее продлили на третий сезон. Он может выйти в 2027 году.