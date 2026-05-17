Третий сезон зомби-хоррора «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» получил дату премьеры

Источник: AMC

Издание Entertainment Weekly эксклюзивно сообщило дату премьеры третьего сезона сериала ужасов «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Продолжение одного из спин-оффов хоррора «Ходячие мертвецы» стартует 26 июля на AMC и AMC+.

«Мёртвый город» одновременно является и продолжениием «Ходячих мертвецов». Шоу посвящено похождениям Мэгги и Нигана после событий основного сериала. Роль Мэгги по-прежнему исполняет Лорен Коэн. А к роли Нигана вернулся Джеффри Дин Морган.

Первый и второй сезоны «Мёртвого города» также дебютировали летом. Первый вышел в 2023 году и включал шесть эпизодов. Второй показали в 2025-м, он растянулся на восемь серий. В третьем тоже будет восемь серий.

Позднее в этом году выйдет четвёртый сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Этот сезон станет последним для шоу. Вероятно, он стартует в сентябре, как и предыдущие сезоны.

