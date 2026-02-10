В сериале Николаса Кейджа «Человек-паук Нуар» появится свой Песочный человек

Платформа Amazon MGM распространила свежие кадры из мрачного супергероического сериала «Человек-паук Нуар», в котором Николас Кейдж играет не так уж добрососедски настроенного Паука.

У него будут вредные привычки вроде излишнего потребления алкоголя. И вообще это не подросток, который познаёт открывшиеся сверхсилы, а повидавший всякое дерьмо и побитый жизнью человек с огромным количеством скелетов в шкафу.

Также в шоу появятся журналист Робби Робертосон (Ламорн Моррис), певица в ночном клубе Кэт Харди (Ли Цзюнь Ли) и Флинт Марко (Джек Хьюстон):

Сюжет сериала рассказывает о криминальном боссе, известном как Сильвермейн (Брендан Глисон), на жизнь которого несколько раз покушаются. Возможно, это тёмная сторона его профессии, а возможно — кто-то задумал тонкую и многоходовую игру.

Главный герой — Бен Райлли (Кейдж) — начинает подозревать, что дело пахнет керосином, когда поджигатель, подпаливший имение Сильвермейна, демонстрирует способность вызывать огонь силой мысли и жестами рук.