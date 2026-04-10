Фрэнк Касл грустно смотрит и идёт кого-то наказывать на постерах «Карателя: Последнее убийство»

Фрэнк Касл куда-то идёт с битой на новом постере спецэпизода «Каратель: Последнее убийство» (The Punisher: One Last Kill). Возможно, в направлении фильма «Человек-паук: Новый день», где герой Джона Бернтала появится в следующий раз, но пока ему предстоит ещё кого-то сильно наказать.

Режиссёром выступил Рейналдо Маркус Грин («Мы владеем этим городом»), он же написал сценарий в соавторстве с самим Бернталом. Эпизод выйдет на потоковом сервисе Disney+ 12 мая, как только закончится второй сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново». В нём, увы, мститель пока не замечен. Потому и грустит: