9
СЕРИАЛЫ
1 005

Хоумлендер занял Овальный кабинет в трейлере финального сезона сериала «Пацаны»

Стриминг Amazon Prime Video выкатил полный трейлер финального сезона супергероического сериала «Пацаны». Ролик обещает, что это последняя заварушка с этими персонажами. Собрали всех, кто дожил:

8 апреля стартует премьера пятого сезона.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (9)

