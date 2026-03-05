Хоумлендер занял Овальный кабинет в трейлере финального сезона сериала «Пацаны»

Стриминг Amazon Prime Video выкатил полный трейлер финального сезона супергероического сериала «Пацаны». Ролик обещает, что это последняя заварушка с этими персонажами. Собрали всех, кто дожил:
8 апреля стартует премьера пятого сезона.
