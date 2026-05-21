 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Почти 12 минут зрелищного геймплея в трейлере Mortal Shell II Сплошной головняк на новом постере «Очень страшного кино 6» Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» обзавёлся новым постером с основными персонажами Китайский экшен Genigods: Nezha обещает устроить эпик божественных масштабов Нельзя не рассказать: анонс финальной главы истории падения Кайло Рена
• • •
 
11
СЕРИАЛЫ
1 397

Создатель «Пацанов» остался доволен финалом сериала и не понимает возмущения аудитории

Источник: Amazon

Оправдательная работа шоураннера сериала «Пацаны» Эрика Крипке продолжается после завершения пятого сезона, который поставил точку в приключениях отряда обыкновенных отморозков, на протяжении семи лет сражавшихся с уродами со сверхспособностями.

По словам Крипке, он «одержимо» следит за реакцией аудитории, которая, понятное дело, не слишком довольна. Многие отмечают, что промо-материалы рекламировали какой-то другой сериал, где действительно хватило денег и желания создателей устроить «выжженную землю».

У Крипке же таких намерений и не было. Вообще никогда:

По разнообразным причинам есть публика, на которую этот сезон не произвёл хорошего впечатления. Возможно, дело в динамике или отсутствии гигантских экшен-сцен.

За себя я могу сказать, что всегда хотел рассказать эту историю с определённого угла. И сейчас мой подход никак не отличался от предыдущих сезонов. Главное было — держать Пацанов в фокусе сюжета и сделать мир максимально похожим на наш. Постапокалипсис меня совсем не интересовал. Вариант с концом света никогда не рассматривался.

Также Крипке ни в чём не раскаивается, ни о чём не жалеет и удовлетворён результатом. Он искренне считает, что подавляющая часть зрителей вполне довольна финалом. И наверняка все эти довольные зрители находятся с ним в одной комнате.

Сложно сказать, сколько людей продолжат держать руку на пульсе франчайза. Уже закрыт спин-офф «Поколение „Ви“». Явно по причине низких просмотров. Впереди ещё несколько ответвлений — в том числе «Восход корпорации Vought». Возможно, кто-то вернётся из большой любви к персонажу Дженсена Эклса, но тем, кто держался, чтобы досмотреть до финала противостояния Билли Бутчера и Хоумлендера, особых причин оставаться уже нет.

Теги
ПацаныЭрик КрипкеКарл УрбанЭнтони Старр
Комментарии (11)

Ещё на эту тему

+Герои, злодеи и экшен в трейлере третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом» 6Супербой показался на новом кадре из третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Тоже интересно

0В издательстве «Азбука» выйдут два тома ранобэ по популярной манге «Магическая битва» 0Команда Соломенной Шляпы в пути в отрывке из второго сезона сериала «Ван-Пис» 14Стюардесса продаёт наследство, а сыровар сражается с Горынычем в трейлере комедии «Родительский дом» 18Скарлетт Йоханссон одним видом может кого-нибудь изгнать: первый кадр актрисы на съёмках ужастика «Изгоняющий дьявола» 8«Супер Марио: Галактическое кино» лихо отбивает бюджет за первые выходные в мировом прокате

Далее на КГ

2
Средневековый мясник Хью Джекман в ролике о фильме «Смерть Робина Гуда»
 0
Новый кроссовер сведёт Вампиреллу и Рыжую Соню в городе кошмаров
 5
Откопали артефакт: Marvel отреставрирует свои комиксы про Индиану Джонса
 13
«Эпическая ярость» Дональда Трампа обеспечила режиссёрской работой Майкла Бэя
 2
Фильм Брэда Питта и Дэвида Финчера «Приключения Клиффа Бута» до декабрьской премьеры на стриминге выйдет в кинотеатрах IMAX
 4
World of Tanks: HEAT — трейлер Ильи Найшуллера
 0
IDW переиздаст легендарный первый выпуск «Черепашек-ниндзя»
 10
Создатели «Ван-Пис» и не отменённый Уидон готовят сериал по фантастике Брэндона Сандерсона
 4
Одиссея Мэтта Дэймона продолжается: он планирует заменить Райана Гослинга в новом фильме режиссёров «Всё везде и сразу»
 2
Новые фильмы недели: новый Гай Ричи и «Мандалорец и Грогу»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Tomb Raider I-II-III Remastered, часть 14
 
Сервис Prime Video выпустит сериал «Восход корпорации „Воут“» по вселенной «Пацанов» в 2027 году
 
Кино Фантастический детектив «Отель “У погибшего альпиниста”» по книге братьев Стругацких отснят
 
У детективного сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video будет второй сезон
 
Бэтмен сталкивается с клонами Ядовитого Плюща на страницах Absolute Batman #18
 
Кино Донни Йен обещает: спин-офф «Джона Уика» про Каина станет величайшим фильмом в истории боевиков
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 651: Не расширяйте Дамблдора
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 725: «Домовёнок Кузя 2», трейлер «Одиссеи», дорогие «Хроники Нарнии», «Дьявол носит Prada 2», «Царевна-лягушка 2»
 
3ЕВА – 685: Глупо, но красиво
 
2Телеовощи – 650: Анимешный дед
 
0Ноль кадров в секунду – 630: Смерть от кринжа
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 130: «Былина», пострелизное интервью
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 724: «Кремлёвский волшебник», «Они придут за тобой», «Оскар» без ИИ, «Я иду искать 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru