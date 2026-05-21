Создатель «Пацанов» остался доволен финалом сериала и не понимает возмущения аудитории

Оправдательная работа шоураннера сериала «Пацаны» Эрика Крипке продолжается после завершения пятого сезона, который поставил точку в приключениях отряда обыкновенных отморозков, на протяжении семи лет сражавшихся с уродами со сверхспособностями.

По словам Крипке, он «одержимо» следит за реакцией аудитории, которая, понятное дело, не слишком довольна. Многие отмечают, что промо-материалы рекламировали какой-то другой сериал, где действительно хватило денег и желания создателей устроить «выжженную землю».

У Крипке же таких намерений и не было. Вообще никогда:

По разнообразным причинам есть публика, на которую этот сезон не произвёл хорошего впечатления. Возможно, дело в динамике или отсутствии гигантских экшен-сцен. За себя я могу сказать, что всегда хотел рассказать эту историю с определённого угла. И сейчас мой подход никак не отличался от предыдущих сезонов. Главное было — держать Пацанов в фокусе сюжета и сделать мир максимально похожим на наш. Постапокалипсис меня совсем не интересовал. Вариант с концом света никогда не рассматривался.

Также Крипке ни в чём не раскаивается, ни о чём не жалеет и удовлетворён результатом. Он искренне считает, что подавляющая часть зрителей вполне довольна финалом. И наверняка все эти довольные зрители находятся с ним в одной комнате.

Сложно сказать, сколько людей продолжат держать руку на пульсе франчайза. Уже закрыт спин-офф «Поколение „Ви“». Явно по причине низких просмотров. Впереди ещё несколько ответвлений — в том числе «Восход корпорации Vought». Возможно, кто-то вернётся из большой любви к персонажу Дженсена Эклса, но тем, кто держался, чтобы досмотреть до финала противостояния Билли Бутчера и Хоумлендера, особых причин оставаться уже нет.