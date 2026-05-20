Создатели «Ван-Пис» и не отменённый Уидон готовят сериал по фантастике Брэндона Сандерсона

Tomorrow Studios — независимая продюсерская студия, поспособствовавшая появлению художественного сериала «Ван-Пис», — займётся сериальной экранизацией научно-фантастического романа Skyward автора многочисленных бестселлеров Брэндона Сандерсона.

Автор первоисточника напишет сценарий пилотного эпизода вместе с Джедом Уидоном и Мориссой Танчароен.

В книжном цикле человечество безвылазно живёт на суровой планете и постоянно вынуждено отражать нападения таинственной инопланетной расы. Главная героиня — Спенса Найтшейд — целеустремлённый пилот, мечтающая присоединиться к команде боевых лётчиков, чтобы защитить людей и смыть позор семьи, оставленный её отцом.

История состоит из увлекательных элементов: опасных воздушных сражений, продвинутых технологий и тем храбрости, самоопределения и раскрытия тайн галактики.

Сама главная героиня демонстрирует заметный рост — от аутсайдера до ключевой фигуры в битве человечества за выживание.