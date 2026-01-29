Вселенная Брэндона Сандерсона — «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» — станет фильмами и сериалами на Apple TV

Apple TV приступила к исполнению великого труда по адаптации грандиозного фэнтези-цикла популярного писателя Брэндона Сандерсона.

Беспрецедентная для индустрии сделка заключена с автором — все права на книжную вселенную Космер переходят стриминговому гиганту. Первым на адаптацию пойдёт цикл романов «Рождённый туманом» — экранизации отправят на большие экраны. Серия книг «Архив Буресвета» будет адаптирована в формате телевизионного сериала.

Беспрецедентным стал и уровень контроля со стороны Сандерсона. Он выступит архитектором вселенной — сценаристом, продюсером, консультантом и обладателем права вето. Такой уровень вовлечённости, как утверждают источники, не снился даже Дж. К. Роулинг и Джорджу Мартину. Только Apple согласилась на подобные условия сотрудничества — все остальные студии пошли на попятную.

Ведь без одобрения Сандерсона нет смысла соваться к его обширной фанбазе.

Писатель ранее успешно проводил краудфандинговые кампании, заработав более $ 100 млн. На платформе Kickstarter был установлен рекорд — $ 42 млн: именно такая сумма потребовалась для написания четырёх новых романов.

Также он ежегодно проводит собственную фэнтези-конвенцию — каждый раз билеты полностью распродаются.

Действие Космера происходит в разных мирах и эпохах, однако все они связаны судьбой существа по имени Адоналзиум, убитого группой заговорщиков. Сила этого существа распалась на шестнадцать осколков, которые были рассеяны по разным мирам, тем самым увеличив количество магии во вселенной.

Первая трилогия «Рождённый туманом» рассказывает о магах, использующих металлы, которые пытаются свергнуть тирана огромной империи.