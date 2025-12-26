Звезда «Бегущего в лабиринте» и «Стражей Галактики. Части 3» Уилл Поултер сыграет врача с тёмным прошлым в драмеди «Бей в точку»

Стриминговый сервис Apple TV продолжает вкладывать деньги в экранизации книг. Для площадки снимут сериал по роману «Бей в точку» писателя и врача Джоша Бейзела. Об этом объявил сам видеосервис.

Возглавил актёрский состав проекта Уилл Поултер («Бегущий в лабиринте», «Стражи Галактики. Часть 3», «Смерть единорога»). Актёр сыграет главную роль в «Бей в точку». Он также стал одним из исполнительных продюсеров шоу. Другим продюсером и шоураннером драмеди выступает Сэм Кэтлин («Во все тяжкие»).

Оригинальный роман вышел в 2009 году. В центре его сюжета хороший врач Питер Браун, который раньше был хорошим наёмным убийцей. Он стал килером, чтобы отомстить за смерти родных, а потом оставил опасную жизнь позади. Но однажды прошлое Питера снова даёт о себе знать и ставит его жизнь под угрозу.