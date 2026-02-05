 
 
1
СЕРИАЛЫ
450

Луффи, Зоро и Усопп появились на новых постерах к продолжению сериала «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Весной команда Соломенной Шляпы продолжит своё путешествие во втором сезоне шоу «Ван-Пис». А до того вся команда успела появиться на персонажных постерах грядущего сезона. После изображений с Нами и Санджи появились постеры с Луффи, Зоро и Усоппом. Все пять изображений складываются в единую картинку.

Продолжение выйдет на Netflix 10 марта. Во втором сезоне, как и в первом, восемь эпизодов. Третий сезон шоу уже снимают.

Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис» Постеры сериала «Ван-Пис»

Сериал основан на сверхпопулярной манге «Ван-Пис» за авторством Эйитиро Оды. Манга рассказывает о парне по имени Луффи. Он стремится стать Королём пиратов и ищет легендарное сокровище вместе со своей командой Соломенной Шляпы.

Оригинальная работа выходит с 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Она включает 113 томов и продолжает публиковаться до сих пор. В 2022-м общемировой тираж серии превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» остаётся самой популярной мангой в истории.

Роль Луффи в адаптации исполняет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Теги
ГалереяВан-ПисNetflix
Комментарии (1)

