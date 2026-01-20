Нико Робин появилась на новом постере продолжения сериала «Ван-Пис»

Чем ближе релиз второго сезона шоу «Ван-Пис», тем больше напоминаний об этом. Так, к продолжению шоу вышел очередного постер с Нико Робин и датой премьеры новых эпизодов. Героиню играет Лера Абова, а второй сезон выйдет на Netflix 10 марта.

Сериал снят по манге «Ван-Пис». Она рассказывает про парня по имени Луффи, который мечтает стать Королём пиратов и ищет легендарное сокровище вместе со своей командой Соломенной Шляпы. В манге частью этой команды героических пиратов становится и Нико Робин.

Роль Луффи играет Иньяки Годой, Зоро — Макэню, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Нами — Эмили Радд, а Санджи — Таз Скайлар.

Во втором сезоне, как и в первом, будет восемь эпизодов. Ими сериал не закончится. В ноябре 2025 года стартовали съёмки третьего сезона.

Оригинальную мангу создал Эйитиро Ода. Работа публикуется с 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Она включает более 100 томов и продолжает выходить до сих пор. В 2022-м общий мировой тираж серии превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» является самой популярной мангой в истории.