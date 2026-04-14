КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Комикс про маньяка Деревенщину из Dead by Deadlight получил первые страницы и новые обложки Экранизация диснеевского мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» нашла исполнителей ролей Рапунцель и Флинна Чудовище Кристиан Бэйл создаёт себе безумную подругу в трейлере мюзикла «Невеста» Галь Гадот подвергнет зрителей новым приключенческим пыткам по мотивам бестселлеров Вампирелла вовсе не отдохнёт на пляже в летнем спецвыпуске от Dynamite Entertainment
СЕРИАЛЫ
227

У детективного сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video будет второй сезон

Источник: Prime Video

Стриминговый сервис Prime Video определился с дальнейшей судьбой детективного шоу «Молодой Шерлок». Сервис продлил сериал на второй сезон, о чём сообщило издание The Hollywood Reporter. А вот подробности продолжения станут известны позднее.

«Молодой Шерлок» основан на одноимённом цикле романов за авторством Энди Лейна. Книги и сериал рассказывают о ранних приключениях известного сыщика из произведений Артура Конан Дойла. Продюсером и одним из режиссёров адаптации является Гай Ричи («Министерство неджентльменских дел»). Ранее он снял фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Но с «Молодым Шерлоком» фильмы не связаны.

В первом сезоне сериала 19-летний Холмс расследует убийство в Оксфордском университете. Главного героя играет Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Донал Финн исполняет в шоу роль Джеймса Мориарти, будущего криминального гения и врага Холмса.

Шоу дебютировало на Prime Video 4 марта. В день премьеры на сервисе вышли все восемь эпизодов первого сезона. По данным Prime Video, за первые четыре недели после релиза 45 млн человек по всему миру посмотрели хотя бы несколько минут «Молодого Шерлока», что позволило ему попасть в десятку лучших оригинальных сериалов на платформе. 63% этих зрителей были не из США.

По данным компании Nielsen, зрители в США за первую неделю посмотрели 678 млн минут сериала. Но уже на второй неделе «Молодой Шерлок» выпал из десятки самых просматриваемых оригинальных шоу на стриминговых платформах в США.

Комментарии (2)

Ещё на эту тему

1Сервис Prime Video выпустит сериал «Восход корпорации „Воут“» по вселенной «Пацанов» в 2027 году 1Нестор Карбонелл получил роль в финальном сезоне криминального триллера «Мэр Кингстауна» +Звезда «Пацанов» Джек Куэйд намекнул на скорый выход третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом» 15Друзья пытаются спасти человечество от пришельцев в трейлере фантастического триллера «Радар» 1К мультсериалу «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней» вышел новый постер

Тоже интересно

12«Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому 5Люди спасаются от нового типа чудовищ в отрывке из продолжения сериала «„Монарх“: Наследие монстров» 4Новый трейлер Gothic 1 Remake раскрыл дату выхода игры 7Режиссёр «Пилы» и «Форсажа 7» снимет ремейк триллера о копе и гангстере, преследующих серийного убийцу 1«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция

Далее на КГ

0
В российский прокат выйдет полнометражное аниме «Патэма наоборот»
 0
Телеовощи. Выпуск 646: Тёмный универсам
 4
В «Джуманджи 3» Дуэйн Джонсон заговорит с испанским акцентом, а Кевин Харт с Джеком Блэком и Карен Гиллан окажутся в «режиме демо»
 2
Disney экранизирует одну из самых популярных игр на Roblox: как пережить 99 ночей в лесу и не стать жертвой оленя
 3
Бежим из Нью-Йорка с медвежонком Паддингтоном и оборотнями: какие франчайзы разрабатывает StudioCanal
 5
Потусторонние улыбающиеся демоны и скримеры: трейлер ужастика «Астрал 6»
 4
Один глаз всегда на Зендее: новые плакаты фильма «Человек-паук: Новый день»
 2
Разные Пауки спасают папу Майлза Моралеса! Первые кадры из анимационного фильма «Человек-паук: За пределами вселенной»
 9
Звезда «Ричера» Алан Ричсон везет умирающей девочке печень в тизере экшен-комедии «Доставщик»
 0
Пугало заставляет людей страдать и погибать на страницах девятнадцатого выпуска Absolute Batman
Кино Дин Джарин готов к бою на новом кадре из фильма «Мандалорец и Грогу»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 620: Недобрые резиденты
 
Кино Киллер Марк Уолберг и агент ФБР Яхья Абдул-Матин II станут напарниками в криминальном триллере
 
Кино У фильма по сериалу «Она написала убийство» с Джейми Ли Кёртис есть дата выхода
 
Игры Грань китайского будущего: анонсировано зрелищное историческое фэнтези A Whisper of Fall: Jinyiwei
 
Игры Crimson Desert — показ играбельных персонажей, ездовых роботов и прочего геймплея
 
