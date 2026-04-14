У детективного сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video будет второй сезон

Стриминговый сервис Prime Video определился с дальнейшей судьбой детективного шоу «Молодой Шерлок». Сервис продлил сериал на второй сезон, о чём сообщило издание The Hollywood Reporter. А вот подробности продолжения станут известны позднее.

«Молодой Шерлок» основан на одноимённом цикле романов за авторством Энди Лейна. Книги и сериал рассказывают о ранних приключениях известного сыщика из произведений Артура Конан Дойла. Продюсером и одним из режиссёров адаптации является Гай Ричи («Министерство неджентльменских дел»). Ранее он снял фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Но с «Молодым Шерлоком» фильмы не связаны.

В первом сезоне сериала 19-летний Холмс расследует убийство в Оксфордском университете. Главного героя играет Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Донал Финн исполняет в шоу роль Джеймса Мориарти, будущего криминального гения и врага Холмса.

Шоу дебютировало на Prime Video 4 марта. В день премьеры на сервисе вышли все восемь эпизодов первого сезона. По данным Prime Video, за первые четыре недели после релиза 45 млн человек по всему миру посмотрели хотя бы несколько минут «Молодого Шерлока», что позволило ему попасть в десятку лучших оригинальных сериалов на платформе. 63% этих зрителей были не из США.

По данным компании Nielsen, зрители в США за первую неделю посмотрели 678 млн минут сериала. Но уже на второй неделе «Молодой Шерлок» выпал из десятки самых просматриваемых оригинальных шоу на стриминговых платформах в США.