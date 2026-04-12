К мультсериалу «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней» вышел новый постер

Компания Lucasfilm показала персонажей мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней» на новом постере. Свежее изображение появилось после премьеры шоу, состоявшейся 10 апреля.

Новый проект по вселенной далёкой-далёкой галактики рассказывает про злодея из фильма «Звёздные войны: Скрытая угроза» и мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». События нового проекта разворачиваются после событий последнего сезона «Войн клонов». В собственном шоу Мол пытается восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей.

Создателем и исполнительным продюсером мультсериала является новый президент Lucasfilm Дэйв Филони. Актёр Сэм Уитвер снова озвучивает Мола.

Первый сезон шоу включает 10 эпизодов. Они будут выходить по два в неделю до Дня «Звёздных войн», который отмечают 4 мая. Третий и четвёртый эпизоды дебютируют 13 апреля. Сериал заранее продлили на второй сезон, у которого пока нет даты премьеры.