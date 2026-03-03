Создателю «Бога войны» кажется, что Кратос присел в лесу по большой нужде на первом снимке из сериала

Когда автор первоисточника начинает резко высказываться в адрес людей, занимающихся адаптацией, это всегда привлекает внимание. В этот раз Дэвид Яффе — один из создателей популярного видеоигрового франчайза «Бог войны» — покритиковал неудачный, по его мнению, первый промоснимок из сериала по мотивам игры.

На первом кадре, опубликованном платформой Amazon Prime, центральные персонажи — бог, расправляющийся с другими богами, Кратос вместе с сыном Атреем — охотятся в лесу.

Яффе считает:

Я уверен, что все выкладываются на полную, но получилось так глупо. Но давайте допустим сразу две эти вещи — обе могут быть правдой. Это просто ужасный снимок — он действительно такой. Он плох практически во всём — об этом мы поговорим чуть позже. И Рон Мур — шоураннер сериала — потрясающий парень. Он просто сокрушительно талантлив. У меня нет ни тени сомнений, что сериал получится хорошим. Кратос в этой позе и с таким выражением лица… Лицо-то нормальное, но выражение глупое. Если вы представляете людям совершенно нового для них персонажа, который будет тащить на себе всё шоу, разве так нужно это делать? Возможно, все действия осознанны. И создатели хотят сделать акцент на истории отношений отца с сыном. И не хотят показывать спартанскую ярость протагониста, чтобы у зрителей не сложилось превратное впечатление. Всё может быть. Но, возможно, стоило сделать другую фотографию, на которой не создаётся ощущение, будто главный герой присел в лесу посрать. Потому что сейчас всё выглядит именно так.

Amazon сразу дал сериалу заказ на два сезона. Райан Хёрст исполняет роль Кратоса, Каллум Винсон играет его сына Атрея. Отец и его «мальчик» отправляются в не самое весёлое путешествие, чтобы развеять прах покойной жены и матери. По пути им приходится иметь дело с нордическим пантеоном.