Джоди Комер получила главную роль в триллере «Цепь» от создателя «Хранителей» и «Остаться в живых»

Источник: 20th Century Studios

В разработке для канала HBO находится триллер «Цепь». Это будет законченный восьмисерийный сериал по одноимённому роману Эдриана Маккинти. Отвечает за адаптацию Дэймон Линделоф, создатель сериалов «Хранители» и «Остаться в живых» (вместе с Дж. Дж. Абрамсом и Джеффри Либером). Он является шоураннером, одним из сценаристов и продюсеров «Цепи». А главную роль в его проекте сыграет Джоди Комер («Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Главный герой», «28 лет спустя»). Об участии актрисы сообщили СМИ.

Автор романа-первоисточника также в числе продюсеров адаптации. По данным некоторых СМИ, Линделоф даже может расширить сюжет книги.

В центре сюжета «Цепи» Рейчел. У неё похитили дочь и потребовали денежный выкуп с дополнительным условием. Женщина обязана не только отдать преступникам выкуп, но и украсть для них чужого ребёнка, чтобы вернуть своего. Рейчел оказывается частью цепи, в которой она далеко не первая, от кого требуют совершить такое преступление. Но Рейчел решает дать отпор неизвестным вымогателям.

ЦепьДжоди КомерДэймон ЛинделофHBO
