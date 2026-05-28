Все говорят про «Тайный город» в тизере новой экранизации фэнтези Вадима Панова

У нового сериала «Тайный город» по книжному фэнтези писателя Вадима Панова появился тизер. Его опубликовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Короткий ролик показывает разных персонажей фэнтези, которые повторяют слова «Тайный город». Премьера самой адаптации состоится в онлайн-кинотеатре «скоро».



По сюжету в альтернативной Москве втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией и столетиями сражаются за власть. Но когда айтишник Артём случайно становится обладателем необычного артефакта, он оказывается втянут в противостояние, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Режиссёрами «Тайного города» выступили Андрей Туманов и Николай Рыбников. Сценарий сериала написали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. В проекте сыграли Милош Бикович, Юлия Пересильд, Олег Савостюк, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Мария Андреева, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Лео Канделаки, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Александра Ревенко, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин, Артур Ваха и другие.

Первый сериал «Тайный город» с Павлом Прилучным начал выходить в 2014 году на канале РЕН ТВ. Сериал продлился три сезона и завершился в 2019-м.