 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Команда Билли Бутчера против сборной Хоумлендера на плакатах финального сезона «Пацанов» Очередное расширение вселенной: создатель Хеллбоя напишет комикс о кумире красного супергероя-демона «Супер Марио: Галактическое кино» на старте не дотягивает до сборов первой части The Disney Afternoon Collection выйдет на Switch с двумя новыми играми Спустя годы второй сезон получит аниме «Маг ледяного клинка будет править миром: Самый могущественный маг в мире поступает в Академию магии»
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
429

Все говорят про «Тайный город» в тизере новой экранизации фэнтези Вадима Панова

Источник: «Кинопоиск»

У нового сериала «Тайный город» по книжному фэнтези писателя Вадима Панова появился тизер. Его опубликовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Короткий ролик показывает разных персонажей фэнтези, которые повторяют слова «Тайный город». Премьера самой адаптации состоится в онлайн-кинотеатре «скоро».

По сюжету в альтернативной Москве втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией и столетиями сражаются за власть. Но когда айтишник Артём случайно становится обладателем необычного артефакта, он оказывается втянут в противостояние, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами.

Режиссёрами «Тайного города» выступили Андрей Туманов и Николай Рыбников. Сценарий сериала написали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. В проекте сыграли Милош Бикович, Юлия Пересильд, Олег Савостюк, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Мария Андреева, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Лео Канделаки, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Александра Ревенко, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин, Артур Ваха и другие.

Первый сериал «Тайный город» с Павлом Прилучным начал выходить в 2014 году на канале РЕН ТВ. Сериал продлился три сезона и завершился в 2019-м.

Теги
ВидеоТайный городМилош БиковичОлег СавостюкЮрий Колокольников
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

1Древнее зло пробуждается в трейлере фэнтези «Малахит» 9Комедия «Седьмой игрок» про тренера по фигурному катанию во главе хоккейного клуба получила новый постер 31Первые кадры со съёмок фантастики «Рыцари Сорока Островов» по книге автора «Дозоров» о смертельной игре

Тоже интересно

5Герой Николаса Кейджа на крыше машины на новом кадре из сериала «Человек-паук Нуар» 0В издательстве «Азбука» выйдут три ранобэ по манге «Наруто» 6Системные требования PC-версии Assassin's Creed: Black Flag Resynced 1Звезда «Пацанов» Дженсен Эклс рассказал о планах на несколько сезонов приквела «Восход корпорации „Воут“» 0Древние боги и корпоративное будущее: анонс нового комикса маститых авторов

Далее на КГ

0
Вуди возвращается и ввязывается в противостояние с планшетом в финальном трейлере «Истории игрушек 5»
 4
Непростой сыщик Колин Фаррелл возвращается в трейлере второго сезона сериала «Шугар»
 12
Цветочный город и его жителей показали на первых кадрах со съёмок «Незнайки» с Леонидом Басовым и Никитой Кологривым
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 0
Nintendo планирует выпустить 20 миллионов Switch 2 к марту 2027-го
 2
Как тебе такое, Шерлок? Злодей Мориарти станет героем своего полицейского процедурала
 1
GTA VI выйдет в ноябре: глава Take-Two подтвердил дату и анонсировал летний маркетинг
 10
Идут съёмки биографического фильма «Руки Вверх! 2»
 2
Epic Games анонсировала Unreal Engine 6 и новую Rocket League
 19
Арми Хаммер и Уве Болл требуют крови в трейлере боевика «Гражданин-мститель»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Съёмки третьего сезона мрачной супергероики «Сорвиголова: Рождённый заново» уже идут
 
Кино Анимационная комедия «Прыгуны» от Pixar обзавелась датой выхода в «цифре»
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 марта
 
Кино Японское чудовище возвращается в Нью-Йорк: тизер фильма «Годзилла: Минус ноль»
 
Кино Пошла жара! Хаос и угар в тизере ужастика «Зловещие мертвецы: Пекло»
 
В производстве второй сезон мистики «Гипнозис» о трёх друзьях, способных читать мысли, видеть прошлое и будущее людей
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 652: Тренировка Пучеглазого
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 726: «Мортал Комбат 2», Warner Bros. и Disney против России, Лупита Нионго Прекрасная, «Обитель зла 2»
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
 
0ЕВА – 686: Воля или силикон
 
1Телеовощи – 651: Не расширяйте Дамблдора
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 725: «Домовёнок Кузя 2», трейлер «Одиссеи», дорогие «Хроники Нарнии», «Дьявол носит Prada 2», «Царевна-лягушка 2»
 
4ЕВА – 685: Глупо, но красиво
 
2Телеовощи – 650: Анимешный дед
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru