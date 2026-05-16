Сервис Wink показал кадры со съёмок фантастики «Рыцари Сорока Островов» по книге автора «Дозоров» о смертельной игре

В Москве идут съёмки сериала «Рыцари Сорока Островов» по одноимённому фантастическому роману. О начале съёмок сообщил позавчера, 14 мая, онлайн-кинотеатр Wink, в котором адаптация и выйдет. Также сервис раскрыл подробности проекта и показал первые кадры с площадки.

По сюжету адаптации современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать своё право на существование с мечом в руке. В центре истории Дима, который отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. В этом мире всегда прекрасная погода, лазурное море и тёплый песок. Но в нём же идёт непрекращающаяся война всех против всех.

Главную роль в «Рыцарях Сорока Островов» исполняет Артём Кошман («Дети перемен», «Алиса в Стране Чудес», «Наследники. Дар крови»). Также в актёрском составе Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелёв, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и другие.

Снимает сериал режиссёр Ким Дружинин («Злые люди»). За производство проекта отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке АНО «ИРИ».

Оригинальный роман написал Сергей Лукьяненко («Ночной дозор», «Черновик», «Лабиринт отражений»). Произведение вышло в 1992 году. В центре его сюжета мальчик Дима, который попал в мир с сорока островами, окружёнными морем. На каждом из островов стоял замок, занятый командами из ребят, которых, как и главного героя, неизвестные телепортировали в это место. Командам надлежало сражаться друг с другом, пока одна из них не завоюет все острова в смертельной игре.