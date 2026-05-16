 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на сериал «Молодой Шерлок» Пункт назначения — Metal Gear Solid: режиссёрский дуэт ужастика про неизбежность смерти снимет экранизацию культовой игры Реструктуризация Ubisoft: издательство разделило свои команды на пять обособленных отделений «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция Netflix выдавит из Адама Сэндлера «Одноклассников 3»
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
360

Сервис Wink показал кадры со съёмок фантастики «Рыцари Сорока Островов» по книге автора «Дозоров» о смертельной игре

Источник: Wink

В Москве идут съёмки сериала «Рыцари Сорока Островов» по одноимённому фантастическому роману. О начале съёмок сообщил позавчера, 14 мая, онлайн-кинотеатр Wink, в котором адаптация и выйдет. Также сервис раскрыл подробности проекта и показал первые кадры с площадки.

По сюжету адаптации современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать своё право на существование с мечом в руке. В центре истории Дима, который отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. В этом мире всегда прекрасная погода, лазурное море и тёплый песок. Но в нём же идёт непрекращающаяся война всех против всех.

Главную роль в «Рыцарях Сорока Островов» исполняет Артём Кошман («Дети перемен», «Алиса в Стране Чудес», «Наследники. Дар крови»). Также в актёрском составе Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелёв, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и другие.

Снимает сериал режиссёр Ким Дружинин («Злые люди»). За производство проекта отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке АНО «ИРИ».

Оригинальный роман написал Сергей Лукьяненко («Ночной дозор», «Черновик», «Лабиринт отражений»). Произведение вышло в 1992 году. В центре его сюжета мальчик Дима, который попал в мир с сорока островами, окружёнными морем. На каждом из островов стоял замок, занятый командами из ребят, которых, как и главного героя, неизвестные телепортировали в это место. Командам надлежало сражаться друг с другом, пока одна из них не завоюет все острова в смертельной игре.

Промо-арт сериала «Рыцари Сорока Островов» Промо-арт сериала «Рыцари Сорока Островов» Промо-арт сериала «Рыцари Сорока Островов» Промо-арт сериала «Рыцари Сорока Островов» Промо-арт сериала «Рыцари Сорока Островов» Промо-арт сериала «Рыцари Сорока Островов»
Теги
ГалереяРыцари Сорока ОстрововАртём КошманНикита КологривыйПолина ГухманСергей ЛукьяненкоWink
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

4Мама снова хочет уехать в тизере шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые» 14Новый тренер Антон Лапенко возглавляет хоккейную команду в тизере драмеди «Седьмой игрок» 14Колдуньи, магия и Кощей с огненным хлыстом в новом тизер-трейлере фэнтези «Очарованные»

Тоже интересно

24Документалку о создании сериала по «Гарри Поттеру» засмотрели до дыр, сделав первым в мире фильмом на HBO Max 0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция 0Автор «Пипца» и «Особо опасного» Марк Миллар запустил новый космобоевик Star-Crossed 2Commandos встречает Tenchu в анонсе стелс-тактики Yakoh Shinobi Ops 10Шон Бин постарается выжить в более масштабном втором сезоне сериала «Робин Гуд»

Далее на КГ

0
КГ играет: Yakuza Kiwami, часть 10
 4
Отменённый Джеймс Франко сыграет в «Джоне Рэмбо» злодея
 5
Милла Йовович расхотела сражаться с зомби: её место в «Сумерках мертвецов» займёт Кейт Бекинсейл
 0
Сэм Рэйми снимет ещё одни ужастик со сценаристами своей хоррор-комедии «На помощь!»
 4
Скорострелы: Джеймс Кэмерон и Роберт Родригес планируют снять совместный фильм за 17 дней
 0
Манга глазами анимешника: «О моём перерождении в слизь. Приключения троицы в стране чудовищ», том 2
 26
Готов снимать «Сильмариллион»: Питер Джексон ведёт переговоры о возвращении в мир «Властелина колец»
 0
Основной художник оригинального Ultimate Spider-Man хотел уйти с комикса после шестого выпуска
 21
Нашлись сказочные продюсеры, которые опять хотят снять женскую версию «Неудержимых»
 4
Мама снова хочет уехать в тизере шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Все участники — студия и представители режиссёра «Грозового перевала» — опровергли её причастность к ремейку эротического триллера «Основной инстинкт»
 
Кино Останется только оригинал: первоначальный вариант «Горца» получит адаптацию в виде комикса
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Живая деревяшка расчленяет людей в трейлере ужастика «Пиноккио: Раскрепощенный»
 
Актёр «Новобранца» Флула Борг получил роль в четвёртом сезоне криминальной драмы «Король Талсы»
 
Кино Должны были снять хотя бы три фильма: режиссёр боевика «Команда „А“» с Лиамом Нисоном и Брэдли Купером переживает до сих пор
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 725: «Домовёнок Кузя 2», трейлер «Одиссеи», дорогие «Хроники Нарнии», «Дьявол носит Prada 2», «Царевна-лягушка 2»
 
3ЕВА
 
 
2Телеовощи – 650: Анимешный дед
 
0Ноль кадров в секунду – 630: Смерть от кринжа
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 130: «Былина», пострелизное интервью
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 724: «Кремлёвский волшебник», «Они придут за тобой», «Оскар» без ИИ, «Я иду искать 2»
 
2ЕВА – 684: Конец начала
 
0Телеовощи – 649: Смягчающая математика
 
0Ноль кадров в секунду – 629: Недостаточно банальный
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 723: «Вершина», «Полутон», отмена «Часа пика 4», «Майкл» сорвал кассу, мстящая Мила Йовович
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru