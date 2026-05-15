СЕРИАЛЫ
187

Мама снова хочет уехать в тизере шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Источник: START

Продолжение получит комедийный сериал «Папины дочки. Новые». Новый сезон шоу, который станет шестым, уже начали снимать, а выйдет он в онлайн-кинотеатре START и на телеканале СТС этой осенью. В грядущих сериях Венику предстоит уговорить Дашу не уезжать во Владивосток снова. У продолжения есть первый тизер, объясняющий положение дел в сериале к настоящему моменту.

Проект является продолжением и спин-оффом ситкома «Папины дочки». Первый сезон спин-оффа стартовал в 2023 году. За ним последовал фильм «Папины дочки. Новогодние». Второй сезон дебютировал в 2024-м, третий и четвёртый — в 2025-м. Также в прошлом году вышел фильм «Папины дочки. Мама вернулась», собравший 915 млн рублей, по данным ЕАИС. Пятый сезон показали в нынешнем году.

В сериале играют Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Полина Денисова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Тимофей Кочнев, Сергей Годин и другие.

