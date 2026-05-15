В супергеройском сериале «Фонари» будет несколько сюжетных линий, разделённых десятилетним временным промежутком

Издание Entertainment Weekly внесло в копилку дисишного супергеройского сериала «Фонари» несколько новых кадров и фактов.

Стало известно, что история начинается в 2016 году с шутинга в сельском городке Рашвилл. Хэл Джордан (Кайл Чендлер), наблюдавший за этим местом уже некоторое время, верит, что инцидент связан с инопланетной активностью. Но местный шериф (Келли Макдональд) не может найти улик, которые подтверждали бы версию одного из Фонарей.

Потом повествование прыгает на 10 лет вперёд, где также расследуется ещё одна загадка. Так что в истории — два взаимосвязанных сюжета, разделённых временным промежутком.

Второй главный герой — напарник Хэла, новенький Фонарь Джон Стюарт (Аарон Пьер). Также в сериал будет наведываться Гай Гарднер — персонаж Нэйтана Филлиона.

Премьера состоится 16 августа на сервисе HBO Max.