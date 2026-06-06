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Раскрыта дата выхода второго сезона анимационного нуара «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Источник: Prime Video

Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» близок к возвращению на экраны со вторым сезоном. Стриминговый сервис Prime Video раскрыл дату премьеры новых эпизодов анимационного нуара. Как оказалось, продолжение проекта выйдет на видеосервисе 31 июля. Все 10 серий второго сезона появятся на Prime Video в день премьеры.

Первый сезон дебютировал 1 августа 2024 года. Он показал новую версию Бэтмена. Этот супергерой борется с преступностью и суперзлодеями в альтернативном Готэме 1940-х годов. Во втором сезоне Тёмный рыцарь будет противостоять Джокеру, Загадочнику и прочим злодеям.

Проект создал Брюс Тимм. В прошлом он работал над мультсериалом «Бэтмен» 1990-х годов и его продолжениями. Также в списке его работ анимационные «Супермен», «Бэтмен будущего», «Лига справедливости», «Юные Титаны» и многие другие мультфильмы по комиксам DC.

А ещё в июне на Adult Swim и HBO Max стартует третий сезон супергероики «Мои приключения с Суперменом». У него имеется трейлер.

Теги
Бэтмен: Крестоносец в плащеБрюс ТиммМультсериалDCPrime Video
Комментарии (2)

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