СЕРИАЛЫ
67

Новый сезон научно-фантастической комедии «Футурама» обзавёлся датой премьеры

Источник: Hulu

Фрай и компания готовятся вернуться на малые экраны в очередном продолжении мультсериала «Фyтypaмa». 14-й сезон шоу про сотрудников службы доставки «Межпланетный экспресс» выйдет на стриминговом сервисе Hulu этим летом. И у него уже есть точная дата премьеры. Портал Collider сообщил, что новый сезон «Футурамы» дебютирует 3 августа. Он будет выходить еженедельно.

Премьера предыдущего сезона «Футурамы» состоялась 15 сентября 2025 года. Все 10 эпизодов сезона появились на Hulu в один день. Вообще возрождённая научно-фантастическая комедия выходит с 2023-го. Мультсериал заранее продлили до 14-го сезона. Получил ли шоу продолжение, станет известно позднее.

Haд нoвыми эпизoдaми тpyдитcя opигинaльнaя твopчecкaя кoмaндa, которую возглавляют Мэтт Грейнинг и Дэвид И. Коэн. А прежние актёры вернулись к озвучке центральных персонажей мультсериала.

