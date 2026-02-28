 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В российский прокат запланирован выход аниме-фильма «Новый Инициaл „Ди“. Легенда 1: Пробуждение» На кого «Хищника» бросаешь? Режиссёр «Добычи» и «Планеты смерти» заключил контракт с другой студией Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе Дойка любителей монохрома: анонс чёрно-белого переиздания комикса «Тварь из Чёрной лагуны» Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
381

Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры

Источник: СТС

Осенью 2025 года стартовали съёмки комедийного сериала «Цезарь» для телеканала СТС. Выйдет сериал этой весной, и у него уже есть точная дата начала показа. Премьера «Цезаря» состоится на СТС 10 марта. Об этом сообщил сам телеканал.

Сериал срежиссировал Илья Фарфель («Звёзды в Сибири»). Сценарий комедии написал Алексей Жиленков («Кузнецовы ТВ»). Главные роли в проекте сыграли Михаил Трухин («Улица разбитых фонарей»), Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя») и Ольга Медынич («Вампиры средней полосы»).

В центре сюжета Геша Коростылёв (Михаил Трухин). Он работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей (Екатерина Стулова). Герой постоянно терпит насмешки со стороны окружающих, ведь мало чего достиг. Но всё меняется, когда Геша узнаёт, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что ведёт свой род от знаменитого римского полководца. Герой решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры (Ольга Медынич) и находит новое призвание — помогать деревенским. Сам римский полководец будет появляться как видение, проводник и внутренний голос главного героя.

Теги
ЦезарьМихаил ТрухинОльга Медынич
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

8Потомок Цезаря и Клеопатра: звёзды «Улицы разбитых фонарей» и «Вампиров средней полосы» играют в новой комедии СТС 8Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой 2У новой экранизации триллера «Мыс страха» есть дата премьеры на Apple TV 8«Миниатюрная жена» на новом кадре из научно-фантастической комедии с Элизабет Бэнкс 5Холмс и Мориарти знакомятся во фрагменте из сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video

Тоже интересно

10Ты сдохнешь и тебя съедят: режиссёр российского ужастика «Спутник» снимет новый хоррор с пришельцем 3Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона 122Трейлер «Одиссеи»! Добро пожаловать в эпик Кристофера Нолана 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 0Рецензия и отзывы на фильм «Аватар: Пламя и пепел»

Далее на КГ

5
Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина
 0
Ник Джонас и Пол Радд бьются за музыкальную славу на постерах комедии «Мощная баллада»
 13
А так можно было? Paramount сделала сценаристом нового «G.I. Joe: Бросок кобры» отменённого Макса Лэндиса
 3
Дядя Сэм к такому не готовил: Алан Ричсон и рейнджеры активируют инопланетный боевой агрегат
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 6
Зак Снайдер сравнил свои три фильма про Супермена с неубиваемым и до сих пор растущим сорняком
 38
Кратос с сыном на первом кадре из сериала «Бог войны»
 16
Агент ФБР и офицер КГБ будут расследовать убийство на ледяном мосту между США и СССР в экранизации комикса
 12
Получив слабый критический рейтинг, «Крик 7» поставил рекорд по сборам
 2
Крису Пайну повезло устроиться в одну романтическую комедию с Эммой Стоун
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Kiln — анонсирован сетевой гончарный экшен от Double Fine
 
Внезапный кровавый сюжетный поворот с Омни-меном спас комикс «Неуязвимый» от закрытия
 
Добавить милоты в Адскую кухню: в новом комиксе сухопутная акула Джефф повстречается с самим Сорвиголовой
 
Кино Незаметно прошедший в кинотеатрах экшен «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном уже доступен в цифре
 
Аниме Сборы аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» приблизились к 39 млрд иен
 
Кино Новые жертвы со старыми демонами: «Ярость зловещих мертвецов» приступает к съёмкам
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru