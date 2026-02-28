Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры

Осенью 2025 года стартовали съёмки комедийного сериала «Цезарь» для телеканала СТС. Выйдет сериал этой весной, и у него уже есть точная дата начала показа. Премьера «Цезаря» состоится на СТС 10 марта. Об этом сообщил сам телеканал.

Сериал срежиссировал Илья Фарфель («Звёзды в Сибири»). Сценарий комедии написал Алексей Жиленков («Кузнецовы ТВ»). Главные роли в проекте сыграли Михаил Трухин («Улица разбитых фонарей»), Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя») и Ольга Медынич («Вампиры средней полосы»).

В центре сюжета Геша Коростылёв (Михаил Трухин). Он работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей (Екатерина Стулова). Герой постоянно терпит насмешки со стороны окружающих, ведь мало чего достиг. Но всё меняется, когда Геша узнаёт, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что ведёт свой род от знаменитого римского полководца. Герой решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры (Ольга Медынич) и находит новое призвание — помогать деревенским. Сам римский полководец будет появляться как видение, проводник и внутренний голос главного героя.