Потомок Цезаря и Клеопатра: звёзды «Улицы разбитых фонарей» и «Вампиров средней полосы» играют в новой комедии СТС

В производстве находится комедийный сериал «Цезарь» телеканала СТС. Новость о начале съёмок проекта появилась вчера на официальном сайте СТС.

Комедию снимает режиссёр Илья Фарфель («Звёзды в Сибири») по сценарию, который написал Алексей Жиленков («Кузнецовы ТВ»). Главные роли в готовящемся сериале играют Михаил Трухин («Улица разбитых фонарей»), Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя») и Ольга Медынич («Вампиры средней полосы»).

По сюжету Геша Коростылёв (Михаил Трухин) работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей (Екатерина Стулова). Всю жизнь он терпит насмешки со стороны других, ведь так ничего и не достиг. Всё меняется, когда Геша узнаёт, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что свой род ведёт от знаменитого римского полководца. Геша решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры (Ольга Медынич) и находит новое призвание — помогать деревенским.

Цитата из пресс-релиза