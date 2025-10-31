 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Добрый доктор Рэйф Файнс на первых кадрах ужастика «28 лет спустя: Храм костей» Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон Инопланетное сафари в новом трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Очень горячее предложение: Баз Лурман нашёл свою Жанну д'Арк в сериале «Ход королевы» Сказку «Горыныч» посмотрели более 1 млн зрителей
• • •
 
8
СЕРИАЛЫ
2 749

Потомок Цезаря и Клеопатра: звёзды «Улицы разбитых фонарей» и «Вампиров средней полосы» играют в новой комедии СТС

Источник: СТС

В производстве находится комедийный сериал «Цезарь» телеканала СТС. Новость о начале съёмок проекта появилась вчера на официальном сайте СТС.

Комедию снимает режиссёр Илья Фарфель («Звёзды в Сибири») по сценарию, который написал Алексей Жиленков («Кузнецовы ТВ»). Главные роли в готовящемся сериале играют Михаил Трухин («Улица разбитых фонарей»), Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя») и Ольга Медынич («Вампиры средней полосы»).

По сюжету Геша Коростылёв (Михаил Трухин) работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей (Екатерина Стулова). Всю жизнь он терпит насмешки со стороны других, ведь так ничего и не достиг. Всё меняется, когда Геша узнаёт, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что свой род ведёт от знаменитого римского полководца. Геша решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры (Ольга Медынич) и находит новое призвание — помогать деревенским.

Цитата из пресс-релиза

Также по сюжету римский полководец будет появляться как видение, проводник и внутренний голос главного героя.

Промо-арт сериала «Цезарь» Промо-арт сериала «Цезарь» Промо-арт сериала «Цезарь» Промо-арт сериала «Цезарь»

1 ноября стартует третий сезон «Вампиров средней полосы». Этот сезон станет заключительным для сериала.

Теги
ГалереяЦезарь
Комментарии (8)

Ещё на эту тему

11Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод» 40Сериал по фантастической повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких отснят 10До премьеры онлайн первые серии второго сезона «Волшебного участка» выйдут в кинотеатрах

Тоже интересно

15Дэйв Батиста попробует отрубить голову Генри Кавиллу в ремейке «Горца» 1Тираж манги «Кагурабати» об охоте за зачарованными мечами превысил 3 млн копий 1В финальном выпуске комикса «Смерть Серебряного Сёрфера» у известного героя появился преемник 3Саб-Зиро и не менее экстравагантные личности ворвутся во вселенную DC в специальном выпуске DC K.O. 6Каникулам Марка Уолберга в трейлере экшена «Семейный план 2» мешает Кит Харингтон

Далее на КГ

6
Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» обзавелась персонажными постерами к премьере в кино
 10
Творение безумца: финальный трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо показывает монстра во всей красе
 7
Морена Баккарин и Джерард Батлер с опаской смотрят в будущее на постере постапокалипсиса «Гренландия 2»
 4
Шарлиз Терон станет тираном высокой кухни в фильме от Amazon MGM
 1
Братья Винчестеры выходят на охоту в первом выпуске комикса «Сверхъестественное»
 2
«Игра в кальмара» встретит «Пять ночей с Фредди» в фильме по хоррор-игре Finding Frankie
 0
Конец игры начнётся в космосе: появилось описание спецвыпуска к финалу Ultimate-вселенной Marvel
 29
Тейлор Шеридан и Питер Берг — два суровых мастера военного жанра — экранизируют Call of Duty
 0
Второй выпуск серии Planet Death получил новые страницы
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 602: It's fucking blyad
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Веселье бьёт ключом на съёмках второго сезона сериала «Ван-Пис» (видео)
 
Кино Героический водила Мэттью Макконахи и огненный ад в трейлере фильма «Потерянный автобус»
 
Кино Пёс охраняет дом от призраков в трейлере хоррора «Хороший мальчик»
 
Кино Продолжение «Супермена» — «Человек завтрашнего дня» — выйдет в июле 2027 года
 
Кино Кифер Сазерленд станет серьёзным актёром под влиянием Ребел Уилсон (фото)
 
Люк не может рыбачить дважды: вот так Disney контролирует любые действия героев «Звёздных войн» в комиксах
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
5ЕВА – 656: Смена формата
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
3Ноль кадров в секунду – 601: Игра для депрессий
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru