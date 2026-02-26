Новый кадр второго сезона «Сорвиголовы: Рожденного заново»

«Сорвиголова: Рождённый заново» вернётся со вторым сезоном 24 марта. Потому получите новый кадр из продолжения супергеройского сериала.

Первый сезон получил крайне смешанные отзывы. Для работы над ошибками наняли шоураннера «Карателя» из той же марвеловской оперы и попробуют выехать на ностальгии от сериалов Netflix. На этот раз мститель будет противостоять спецотряду, который следит за тем, чтобы жители города не брали правосудие в свои руки.

Чарли Кокс продолжить играть слепого супергероя Мэтта Мёрдока, а Винсент Д'онофрио — злодействовать в роли мэра Амбала. Пока самое интересное в грядущем сезоне — насколько Disney+ провалит возвращение Джессики Джонс в исполнении Кристен Риттер.

И постер: