Dynamite опять перезапустит комикс про Вампиреллу Как в манге: тизер-трейлер нового киберпанкового аниме «Призрак в доспехах» «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War Всё будет перезагружено: «Морбиус», «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник» не отбили у Sony желания химичить с комиксами
СЕРИАЛЫ
356

Новый кадр второго сезона «Сорвиголовы: Рожденного заново»

«Сорвиголова: Рождённый заново» вернётся со вторым сезоном 24 марта. Потому получите новый кадр из продолжения супергеройского сериала.

Первый сезон получил крайне смешанные отзывы. Для работы над ошибками наняли шоураннера «Карателя» из той же марвеловской оперы и попробуют выехать на ностальгии от сериалов Netflix. На этот раз мститель будет противостоять спецотряду, который следит за тем, чтобы жители города не брали правосудие в свои руки.

2
Кадры из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Чарли Кокс продолжить играть слепого супергероя Мэтта Мёрдока, а Винсент Д'онофрио — злодействовать в роли мэра Амбала. Пока самое интересное в грядущем сезоне — насколько Disney+ провалит возвращение Джессики Джонс в исполнении Кристен Риттер.

И постер:

Постеры сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
КадрыПостерыСорвиголова: Рождённый зановоКаратель: СпецэпизодЧарли КоксКристен РиттерВинсент Д'онофрио
