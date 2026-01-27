 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
В новом комиксе по «Звёздным войнам» показали, кем мог бы стать Кайло Рен, если бы не покатился по наклонной Где взять денег? По мотивам главного источника нервозности молодых американцев снимут хоррор-триллер Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная» Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
401

Битва за Нью-Йорк продолжается: тизер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Marvel выкатила первый тизер-трейлер второго сезона уже полностью своего «Сорвиголовы»:

Теги
ВидеоСорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Раскрыта точная дата премьеры второго сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»

Тоже интересно

3Приквел «Рэмбо» попал в не очень чистые продюсерские руки режиссёров марвеловских «Мстителей» 0Lords of the Fallen II — второй трейлер 51Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты 24Трейлер «Крика 7» опять заставляет Сидни Прескотт бегать от Гоустфэйса 2Второй сезон сериала «Фоллаут» закончится немного раньше

Далее на КГ

2
Второй сезон сериала «Фоллаут» закончится немного раньше
 3
Фильм «Горничная» с Сидни Суини собрал более 600 млн рублей в российских кинотеатрах
 0
Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» поднялось выше в списке самых кассовых фильмов японского проката
 22
Крис Пратт вспомнил, как стал самым ненавистным персонажем в киновселенной Marvel
 0
Новые фильмы недели: «Раздолбаи» Джейсон Момоа и Дэйв Батиста против большого российского кино
 0
Бивис и Баттхед могли поиметь Голливуд с помощью PlayStation
 8
Ничего не заработавший зомби-хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли скоро выходит в цифре
 2
Создатель «Неуязвимого» Роберт Киркман напишет «переломный» выпуск о Мегатроне в комиксе Transformers
 6
ЕВА-669: Объяснение сюжета
 2
Перезапуску «Она написала убийство» с Джейми Ли Кёртис нашли режиссёра
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сказка «Горыныч» с Александром Петровым обзавелась персонажными постерами к премьере в кино
 
Кино Непредсказуемое будущее «Звёздных войн»: новая трилогия выйдет не раньше 2030 года
 
Кино Netflix экранизирует комикс, не покорявшийся Голливуду 20 лет
 
Дружба — это контракт: BOOM! Studios будет выпускать комиксы про My Little Pony
 
Билли Бутчер на руинах и Хоумлендер на орбите Земли: первые постеры финального сезона «Пацаны»
 
Кино Джеймс Кэмерон и Роберт Родригес станут клятвопреступниками, если не снимут «Алиту 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
 
6ЕВА – 669: Объяснение сюжета
 
0Телеовощи – 634: Токсичная жаба
 
0Ноль кадров в секунду – 614: Британская Альтушка
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 708: «Простоквашино», «Буратино», спасение «Звёздных войн», «Золотой Глобус 2026», «Горничная»
 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
4ЕВА – 668: Слишком длинная лестница
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
3Ноль кадров в секунду – 613: Pentium Punk
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru