Очень пенсионные дела: первые кадры и дата выхода сериала «Городок» от создателей «Очень странные дела»

Братьев Дафферов кидает в крайности. Сперва они сделали сериал о паранормальных приключениях подростков в «Очень странных делах», теперь центральными персонажами их следующего проекта на стриминге Netflix — сериала «Городок» — стали люди преклонного возраста.

Появились первые кадры с исполнителями главных ролей. В их число входят Альфред Молина, Джина Дэвис, Джена Мэлоун, Элфри Вудард и Билл Пуллман:

Действие истории разворачивается в доме престарелых, где группа главных героев раскрывает страшную тайну. Катализатором событий станет новичок в их сообществе — персонаж Альфреда Молины.

Он играет Сэма Купера — человека в глубоком экзистенциальном кризисе, спровоцированном недавней смертью жены.

Все восемь эпизодов выйдут 21 мая.