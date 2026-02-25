 
 
1
СЕРИАЛЫ
158

Очень пенсионные дела: первые кадры и дата выхода сериала «Городок» от создателей «Очень странные дела»

Братьев Дафферов кидает в крайности. Сперва они сделали сериал о паранормальных приключениях подростков в «Очень странных делах», теперь центральными персонажами их следующего проекта на стриминге Netflix — сериала «Городок» — стали люди преклонного возраста.

Появились первые кадры с исполнителями главных ролей. В их число входят Альфред Молина, Джина Дэвис, Джена Мэлоун, Элфри Вудард и Билл Пуллман:

3
Кадры из сериала «Городок»
3
Кадры из сериала «Городок»
3
Кадры из сериала «Городок»

Действие истории разворачивается в доме престарелых, где группа главных героев раскрывает страшную тайну. Катализатором событий станет новичок в их сообществе — персонаж Альфреда Молины.

Он играет Сэма Купера — человека в глубоком экзистенциальном кризисе, спровоцированном недавней смертью жены.

Все восемь эпизодов выйдут 21 мая.

Комментарии (1)

