«Дарт Мол — Повелитель теней» на новом кадре из своего сольного мультсериала по «Звёздным войнам»

И без того гигантский медиафранчайз «Звёздные войны» продолжает расширяться на малых и больших экранах. Так, в этом году на стриминговом сервисе Disney+ выйдет анимационный сериал про Дарта Мола, впервые появившегося в фильме «Звёздные войны: Скрытая угроза». И за пару месяцев до премьеры нового шоу «Дарт Мол — Повелитель теней» портал Collider показал эксклюзивный кадр с центральным персонажем истории.

Для мультсериала сняли 10 эпизодов. Они будут выходить на Disney+ по два эпизода в неделю с 6 апреля по 4 мая.

Действие шоу развернётся после финального сезона мультсериала «Войны клонов». В продолжении Дарт Мол попробует восстановить свой преступный синдикат на планете, не тронутой Империей. Персонажа снова озвучил Сэм Уитвер.

Позднее, 22 мая, в зарубежных кинотеатрах выйдет фильм «Мандалорец и Грогу». Он является продолжением сериала «Мандалорец» по «Звёздным войнам».