Четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый» получил постер с датами выхода всех эпизодов

Через месяц на стриминговом сервисе Prime Video начнёт выходить четвёртый сезон анимационного сериала «Неуязвимый». За это время до премьеры видеосервис показал новый постер брутального супергеройского шоу. На изображении с главным героем указаны дата выхода всех грядущих эпизодов:

18 марта — серии 1–3;

25 марта — серия 4;

1 апреля — серия 5;

8 апреля — серия 6;

15 апреля — серия 7;

22 апреля — серия 8.

Третий сезон «Неуязвимого» вышел в 2025 году и стал самым просматриваемым сезоном среди всех анимационных шоу Prime Video. Мультсериал заранее продлили на пятый сезон.

Проект основан на серии комиксов, которая закончилась в 2018 году. В серии 144 выпуска, собранных в 25 томов. Кроме того, у «Неуязвимого» есть разные спин-оффы.

Сценаристом оригинала и продюсером адаптации является Роберт Киркман, работавший над комиксом «Ходячие мертвецы». Ранее Киркман заявлял, что для полной экранизации исходного материала нужно семь, восемь или девять сезонов «Неуязвимого».