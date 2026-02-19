 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Режиссёр оригинального «Горца» сделает из экшена с Кейт Бекинсейл аналог «Гнева», «Соучастника» и «Убийцы» Режиссёр «Возвращения в Сайлент Хилл» рассказал, почему фильм получился именно таким и каким он мог быть Бивис и Баттхед могли поиметь Голливуд с помощью PlayStation Где взять денег? По мотивам главного источника нервозности молодых американцев снимут хоррор-триллер Мэл Гибсон снимает «Страсти Христовы: Воскрешение» в компании отлучённого от церкви архиепископа (фото)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
215

Четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый» получил постер с датами выхода всех эпизодов

Источник: Prime Video

Через месяц на стриминговом сервисе Prime Video начнёт выходить четвёртый сезон анимационного сериала «Неуязвимый». За это время до премьеры видеосервис показал новый постер брутального супергеройского шоу. На изображении с главным героем указаны дата выхода всех грядущих эпизодов:

  • 18 марта — серии 1–3;
  • 25 марта — серия 4;
  • 1 апреля — серия 5;
  • 8 апреля — серия 6;
  • 15 апреля — серия 7;
  • 22 апреля — серия 8.

Третий сезон «Неуязвимого» вышел в 2025 году и стал самым просматриваемым сезоном среди всех анимационных шоу Prime Video. Мультсериал заранее продлили на пятый сезон.

Проект основан на серии комиксов, которая закончилась в 2018 году. В серии 144 выпуска, собранных в 25 томов. Кроме того, у «Неуязвимого» есть разные спин-оффы.

Сценаристом оригинала и продюсером адаптации является Роберт Киркман, работавший над комиксом «Ходячие мертвецы». Ранее Киркман заявлял, что для полной экранизации исходного материала нужно семь, восемь или девять сезонов «Неуязвимого».

Постеры сериала «Неуязвимый»
Теги
НеуязвимыйPrime Video
Комментарии

Ещё на эту тему

1Звезда «Мандалорца» Кэти Сакхофф раскрыла, когда выйдет сериал ужасов «Кэрри» 3Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона 2Представлен логотип супергеройского сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива»

Тоже интересно

0Настоящий мужик, виджиланте и наёмный убийца: анонс новых брутальных серий с известными персонажами DC 9Просто действительно дурное кино Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» постарается обойти «Аватара 3» 0«Грызня» продолжится весной: дата премьеры второго сезона драмеди со звездой «Франкенштейна» 2«Новая жизнь превосходного целителя в тени» продолжится во втором сезоне фэнтези 9Сидни Суини подобрала мужчину для битв и любви в экранизации аниме Gundam

Далее на КГ

0
Вышел юбилейный сборник Rayman: 30th Anniversary Edition
 3
PlayStation 6 могут отложить до 2028–2029 года из-за дефицита памяти
 2
Первые оценки и отзывы на возрождённую «Клинику»
 0
Тодд Говард, утверждает, что большая часть Bethesda работает над The Elder Scrolls VI
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 14
Потому что мало молимся: шутки про крипто-валютчиков и вайбы в трейлере фильма «Домовенок Кузя 2»
 6
Джерард Батлер — крушить! Актёр отказался сниматься и продюсировать продолжение боевика «Крушение»
 9
Два с половиной года насмарку: режиссёр неснятого фильма о Бене Соло с Адамом Драйвером продолжает бухтеть на Disney
 13
Мэл Гибсон снимает «Страсти Христовы: Воскрешение» в компании отлучённого от церкви архиепископа (фото)
 0
Все герои в новом тизере мультфильма «Галактика Супер Марио в кино»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино По пути Джерарда Батлера: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации своего анимационного персонажа из «Как приручить дракона 2»
 
Полная амнезия после грандиозной войны: анонс нового научно-фантастического триллера The Whisper War
 
Кино У фантастической комедии «Космическая собака Лида» с Евгением Ткачуком появился новый постер
 
Кино Моральный крах Мэттью Макконахи: актёр и Зои Салдана сыграют в романтической комедии на Netflix
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 9–15 февраля
 
Кино Друзья мчатся куда-то на новом кадре из комедийного ужастика «Анаконда»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru