Дело о пяти Холмсах

Как известно, жизнь — штука сложная и непредсказуемая, а «наши ожидания — наши проблемы». Покуда всё человечество слёзно молит Гая Ричи о третьем фильме про Шерлока Холмса в исполнении Роберта Дауни-младшего, режиссёр и сценарист снимает сериал про юность данного персонажа — с совершенно другими актёрами и запросами. А что поделать — на сериальном поприще деньги платят почти те же, а ответственности меньше. В крайнем случае, общее качество всегда можно свалить на товарищей по цеху, снимавших остальные эпизоды. В этом плане Ричи, конечно, молодец — что в «Джентльменах», что в обозреваемом «Молодом Шерлоке» поставленные им эпизоды на голову превосходят остальные серии. Так что к мастеру претензий ноль, помимо самого факта, что он вообще в эту авантюру ввязался.



Сериал от Prime Video рассказывает о юности знаменитого интеллектуала-надомника. Отсидев полгода за карманные кражи (не нужды ради, озорства для), Шерлок стараниями старшего брата Майкрофта устраивается уборщиком в престижный Оксфордский университет. Однако буйное прошлое и заляпанная ошибками молодости репутация делает юношу главным подозреваемым в воровстве раритетных древних свитков (слышь, купи «Скайрим»). Объединившись с новым лучшим другом Джеймсом Мориарти и китайской принцессой, главный герой дерзко бросается расследовать преступление, чтобы обелить свою запятнанную репутацию.



Постепенно расследование приобретает угрожающий размах — в простую кражу оказываются втянуты преподавательский состав, полноценные министры, а после дело разрастается до международных масштабов. Ещё чуть-чуть — и, кажется, что на огонёк заглянет герцог Орландо Оксфордский из «King’s Man: Начало» в исполнении Рэйфа Файнса. Надо же собрать стрит-флеш из актёрствующих Файнсов. И в этом-то как раз кроется одна из проблем шоу.



Суть в том, что история в сериале разбита на три очень условно связанных между собой сюжета. События первого дела происходят на территории Оксфордского университета, начинаются с кражи и довольно интригующе раскрываются впоследствии как некий заговор. Но в какой-то момент эпизод заканчивается клиффхэнгером, а история сменяется на совершенно другую загадку, раскрытию которой посвящена пара серий. Слово за слово — и вот обе параллельных сюжетных линии пересекаются на охваченных огнём очередной революции парижских улицах, чтобы детективная история переросла в международный шпионский боевик а ля «Миссия: невыполнима» — только без запоминающихся трюков и красивых панорам.



Такой драматургический подход порождает неприятное ощущение, что создатели пытались впихнуть в один короткий сезон сразу три разных истории, скрепив их для преемственности посредственными семейными узами. Но когда сюжет shit белыми нитками, то это как-то бросается в глаза. Вдвойне обидно, что детективные расследования получились достаточно интригующими и увлекательными, в пику геополитической буффонаде, которой катастрофически не хватает бюджета для создания правдоподобного размаха.



Ситуацию могли бы вытянуть актёры, но с ними тоже немножко блекло. Хиро Файнс-Тиффин на титульной роли бешеной харизмой не блещёт — на его фоне Донал Финн, играющий Мориарти, выглядит выигрышнее, хотя назвать его игру достойным поводом для просмотра тоже не получится. Более именитые лицедеи на вторых ролях отыгрывают прилежно, но выдающихся перфомансов ждать не стоит — дежурная работа на опыте, ничего более.



Отдельно стоит отметить не актёров, а персонажей, ими сыгранных. Из названия очевидно, что основной упор делается на выдающегося частного сыщика, адепта дедуктивного метода Шерлока Холмса. Но даже скидка на молодость персонажа не позволяет игнорировать его, как бы это помягче сказать, «соевую гениальность». Каждый третий встречный норовит прямым текстом высказаться на тему запредельного интеллекта, проницательности и общей восхитительности Шерлока. Это нужно, чтобы зритель наверняка понял этот факт, ведь сам протагонист поступками не особо подтверждает выданные авансом восторги: дедуктивному методу его учит Мориарти, улики он находит, только потому, что первым пришёл на место преступления, а в деле сбора информации и копании в документах предпочитает служить отвлекающим элементом. Да что там говорить: даже с поиском загадочного отправителя посылок девочка-подросток справляется быстрее, не обладая всеми ресурсами и опытом «величайшего детектива».



При всём этом в сериале есть однозначно хорошие моменты. Картинка в целом приятная, запала первых эпизодов хватает, чтобы по инерции досмотреть до финала, постановка Гая Ричи на голову превосходит последующие серии. От этого печально, что к середине темпоритм провисает, акценты смещаются, и вместо старого доброго детектива получается примитивное по драматургии путешествие с ярко выраженными элементами сопливой семейной драмы (ужасно прописанной) — характеры персонажей трещат по швам, а их мотивация не выдерживает банальной логики, будто подчиняется не внутренней дуге развития, а навязанной извне авторской волей. В итоге складывается ощущение, что проекту не хватает уверенной продюсерской руки, способной обозначить чёткий вектор развития и избавиться от ненужного хлама в повествовании.



У «Молодого Шерлока» есть потенциал вырасти в величайшего детектива в мире, но пока что складываются опасения, что для этого у авторов не хватит таланта и старательности. А так ли это — покажут рейтинги и время.