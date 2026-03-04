 
 
СЕРИАЛЫ
144

Новые сериалы недели: новый «Шерлок» от Гая Ричи без Роберта Дауни-младшего

Вторник, 3 марта

 
Премьера+
ABC (US)
Ар-Джей Декер RJ Decker

В ролях Скотт Спидман, Weruche Opia, Кевин Ранкин, Bevin Bru, Аделайд Клеменс, Jaina Lee Ortiz

Фотограф, отсидевший срок за нападение, в попытках начать жизнь с чистого листа становится частным детективом в Южной Флориде. Раскрывать странные дела ему помогает бывшая жена-журналистка, её нынешняя жена-полицейская и загадочная женщина из прошлого, которая может ему помочь или, наоборот, разрушить его жизнь.

Сериал, от которого отчётливо веет вайбами «Плохой обезьяны», и это как раз совсем не плохо. Вместо Винса Вона тут Скотт Спидман, а вот сценарист, Карл Хайасен, всё тот же, — это, вероятно, и объясняет сходство.

Видео

Четверг, 5 марта

 
Премьера+
Amazon
Молодой Шерлок Young Sherlock Holmes

В ролях Хиро Файнс Тиффин

1870-е годы. Шерлок Холмс, 19-летний студент Оксфордского университета, оказывается вовлечён в убийство. Шерлок берётся за своё первое расследование, чтобы избежать заключения, и раскрывает всемирный заговор.

Главная интрига недели — смог ли Гай Ричи на этот раз. Ведь несмотря на «Источник вечной молодости» и всё то, что было до него, мы продолжаем верить в этого деда. Даже когда вместо харизматичного Роберта Дауни-младшего вынуждены лицезреть некоего Хиро Файнса Тиффина. Кстати, если вам кажется, что вы его где-то видели, то у нас есть три слова — «Министерство неджентльменских дел».

Видео

 
Премьера+
Netflix
Владимир Vladimir

триллер, эротика

В ролях Рэйчел Вайс, Джон Слэттери, Мириам Силверман, Джессика Хенвик, Мэтт Уолш

50-летняя преподавательница, профессор английского языка, увлекается загадочным молодым коллегой. Постепенно увлечение превращается в одержимость и приводит к сложным ситуациям и непредвиденным последствиям.

Есть серьёзное подозрение, что большая часть «эротики» этого фильма происходит исключительно в голове главной героини, что несколько снижает градус происходящего. Рэйчел Вайс в роли милфы, а Лео Вудалл по какой-то необъяснимой причине снова играет роль опасно-притягательного красавчика.

Видео

 
Сезон2
Peacock
Третий лишний Ted

комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Макс Буркхолдер, Джорджия Уигхэм, Скотт Граймс, Аланна Юбак

Coбытия многосерийной предыстории одноимённой комедийной кинодилогии Сета Макфарлейна paзвopaчивaютcя в начале 90-х. Плюшeвый Teд живёт в Macaчyceтce co cвoим лyчшим дpyгoм 16-лeтним Джoнoм Бeннeттoм, eгo poдитeлями Mэттoм и Cьюзeн, a тaкжe кyзинoй Блэp. Этo иcтopия дpyжбы глaвныx гepoeв, кoтopaя выдepжaлa пpoвepкy вpeмeнeм.

Первый сезон приквела «Третьего лишнего» от Сета Макфарлейна вышел больше двух лет назад.

Видео

Суббота, 7 марта

 
Сезон8
Starz
Чужестранка Outlander

драма, мистика, исторический, романтический

В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек

Создатель Рональд Д. Мур

В центре сюжета Клэр Бичем Рэндалл, служившая медсестрой в действующей армии во время Второй мировой войны. По непонятным причинам молодая женщина перемещается из 1945 года в 1743 год. Там назревает гражданская война, и Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым правилам.

Видео

Воскресенье, 8 марта

 
Премьера+
HBO
Рустер Rooster

В ролях Стив Карелл, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Фил Данстер, Джон К. Макгинли, Lauren Tsai

Писатель Грег Руссо приезжает на кампус колледжа Ладлоу, чтобы наладить отношения с дочерью Кейти, профессором, и помочь ей пережить расставание с мужем, который ушёл от неё к аспирантке. Также Грег проводит семинары со студентами о своих произведениях и обнаруживает, что главный герой его романов, брутальный и мужественный Рустер, не только пользуется популярностью среди студентов, но и плотно ассоциируется с ним самим. Оказавшись среди беззаботной молодёжи, писатель начинает поддаваться её призывам, веселиться с ними и всё чаще вести себя как Рустер.

Билл Лоуренс в создателях — веский аргумент в пользу просмотра любого сериала. Прямо сейчас на экранах гремит возвращение «Клиники», а четвёртый сезон «Теда Лассо» уже полным ходом снимают. Из этих своих проектов он и набрал исполнителей главных ролей — тут и Джон К. Макгинли, и Фил данстер. Ну а главная роль досталась Стиву Кареллу.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

