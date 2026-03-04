Новые сериалы недели: новый «Шерлок» от Гая Ричи без Роберта Дауни-младшего

Премьера +

ABC (US)

Фотограф, отсидевший срок за нападение, в попытках начать жизнь с чистого листа становится частным детективом в Южной Флориде. Раскрывать странные дела ему помогает бывшая жена-журналистка, её нынешняя жена-полицейская и загадочная женщина из прошлого, которая может ему помочь или, наоборот, разрушить его жизнь.

Сериал, от которого отчётливо веет вайбами «Плохой обезьяны», и это как раз совсем не плохо. Вместо Винса Вона тут Скотт Спидман, а вот сценарист, Карл Хайасен, всё тот же, — это, вероятно, и объясняет сходство.