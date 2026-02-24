Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи получил новые постеры до скорой премьеры на Prime Video

На следующей неделе на стриминговом сервисе Prime Video выйдет новый проект про детектива Шерлока Холмса, над которым работал режиссёр Гай Ричи. Он спродюсировал сериал «Молодой Шерлок» по одноимённому циклу романов Энди Лейна. И к фильмам Ричи «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим сериал отношения не имеет. Шоу дебютирует 4 марта и до скорой премьеры получило несколько новых постеров с центральными персонажами.

«Молодой Шерлок» покажет ранние приключения знаменитого сыщика из произведений Артура Конан Дойла. По сюжету 19-летний герой будет расследовать убийство в Оксфордском университете.

Шерлока сыграл Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Роль Джеймса Мориарти исполнил Донал Финн. Принцессу Гулун Шуан сыграла Цэн Цзинэ («Задача трёх тел»). Также в актёрском составе Макс Айронс, Наташа МакЭлхоун, Колин Фёрт и другие.

В первом сезоне «Молодого Шерлока» восемь эпизодов. Все они выйдут на Prime Video 4 марта.