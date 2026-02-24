 
 
2
СЕРИАЛЫ
550

Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи получил новые постеры до скорой премьеры на Prime Video

Источник: Prime Video

На следующей неделе на стриминговом сервисе Prime Video выйдет новый проект про детектива Шерлока Холмса, над которым работал режиссёр Гай Ричи. Он спродюсировал сериал «Молодой Шерлок» по одноимённому циклу романов Энди Лейна. И к фильмам Ричи «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим сериал отношения не имеет. Шоу дебютирует 4 марта и до скорой премьеры получило несколько новых постеров с центральными персонажами.

Постеры сериала «Молодой Шерлок» Постеры сериала «Молодой Шерлок» Постеры сериала «Молодой Шерлок» Постеры сериала «Молодой Шерлок» Постеры сериала «Молодой Шерлок» Постеры сериала «Молодой Шерлок» Постеры сериала «Молодой Шерлок»

«Молодой Шерлок» покажет ранние приключения знаменитого сыщика из произведений Артура Конан Дойла. По сюжету 19-летний герой будет расследовать убийство в Оксфордском университете.

Шерлока сыграл Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»). Роль Джеймса Мориарти исполнил Донал Финн. Принцессу Гулун Шуан сыграла Цэн Цзинэ («Задача трёх тел»). Также в актёрском составе Макс Айронс, Наташа МакЭлхоун, Колин Фёрт и другие.

В первом сезоне «Молодого Шерлока» восемь эпизодов. Все они выйдут на Prime Video 4 марта.

Теги
ГалереяМолодой ШерлокГай РичиPrime Video
Комментарии (2)

7
Самара Уивинг и Кэтрин Ньютон за 8 минут застирывают насмерть врага в ролике ужастика «Я иду искать 2»
 0
Раскрыта дата премьеры фэнтезийного аниме «Ателье колдовских колпаков»
 2
Новые сериалы недели: возвращение «Клиники» и очередной спин-офф «Йеллоустоуна»
 4
Заляпанная кровищей Приянка Чопра и чистенький пират Карл Урбан на плакатах экшена «Блеф»
 12
Эмили переезжает в Голливуд: Лили Коллинз сыграет Одри Хепбёрн на съёмках «Завтрака у Тиффани».
 55
Чёрная Скалли: перезапуск «Секретных материалов» от режиссёра «Грешников» нашёл одного из агентов ФБР
 0
Четвёртый сезон аниме «Добро пожаловать в класс для особо одарённых» обзавёлся трейлером и датой премьеры
 4
Ответственная за «Истребителя демонов» студия показала новый тизер аниме «Ведьмина ночь» по визуальной новелле Type-Moon
 0
Римуру, экшен и одна из новых песен для аниме в тизере фэнтези «О моём перерождении в слизь: Слёзы Синего моря»
 10
Окровавленные девушки на свежих постерах ужастика «Я иду искать 2»
