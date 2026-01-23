 
 
СЕРИАЛЫ
28

Опубликованы новые фото со съёмок фантастического триллера «Полдень» по книге «Жук в муравейнике» братьев Стругацких

Источник: KION, Okko

В этом году состоится выход фантастического триллера «Полдень» — экранизации романа «Жук в муравейнике» братьев Стругацких. Роль Рудольфа Сикорски в сериале исполнил Леонид Ярмольник. И в день рождения актёра, 22 января, были опубликованы новые фотографии с ним со съёмок «Полдня». Фото представили онлайн-кинотеатры KION и Okko, а также сайт «Кинопоиск».

Действие сериала происходит в 2278 году, когда Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Сикорски является главой КОМКОНа (Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями). Он даёт задание сотруднику спецслужбы Максиму Каммереру найти и установить наблюдение за Львом Абалкиным. Последний является прогрессором, который прервал свою миссию на другой планете, вернулся на Землю и скрывается.

Промо-арт сериала «Полдень» Промо-арт сериала «Полдень» Промо-арт сериала «Полдень» Промо-арт сериала «Полдень» Промо-арт сериала «Полдень» Промо-арт сериала «Полдень»

Каммерера сыграл Юрий Колокольников, Абалкина — Максим Матвеев.

Съёмки сериала завершились прошлой осенью. KION и Okko выпустят проект позднее в этом году, но более точной даты премьеры у него пока нет.

Каммерер является героем трёх произведений Стругацких. Это романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» из цикла «Мир Полудня». В 2009 году выходила дилогия фильмов по «Обитаемому острову».

Комментарии

