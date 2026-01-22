 
 
Метагалактический мегакинопортал
День Дюны: Роберт Дауни-младший и Тимоти Шаламе придумали название для новой вариации «Барбенгеймера» Экранизация диснеевского мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» нашла исполнителей ролей Рапунцель и Флинна Эпичный анонс: Самый Великий Американский герой возвращается стараниями AMP Comics Холли Хантер рассказала, когда может приступить к озвучке Эластики для «Суперсемейки 3»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
467

Успешные супергерои и суперзлодеи возвращаются в трейлере четвёртого сезона «Неуязвимый»

Стриминг Amazon MGM выдал полноценный трейлер четвёртого сезона супергероического анимационного сериала «Неуязвимый»:

Комментарии (2)

Кино Планшет апокалипсиса сулит игрушкам полный звездец в тизере «Истории игрушек 5»
 
Кино «Марш Антиподов»: представлен новый отрывок из сказки «Алиса в Стране Чудес»
 
Topcreator Publishing готовится к выпуску финала «Хоукмуна»
 
Игры Ubisoft одержала верх в войне с хейтерами Assassin's Creed Shadows
 
Представлены актёрский состав и кадры сериала «Фурия», расширяющего киновселенную «Кинопоиска» и Bubble Studios
 
Люси и Гуль в дороге: новый кадр из второго сезона Fallout
 
