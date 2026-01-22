 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Холли Хантер рассказала, когда может приступить к озвучке Эластики для «Суперсемейки 3» Чудовище Кристиан Бэйл создаёт себе безумную подругу в трейлере мюзикла «Невеста» Сидни Суини сыграет в ремейке фильма Жан-Поля Бельмондо, вдохновившего Спилберга и Лукаса И багет в придачу: французское издательство нашло забавный способ рекламировать комикс по «Грендайзеру» Доение далёкой галактики: анонс нового комикса «Звёздным войнам» про Люка, Лею и Чубакку
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
724

Неубиваемый Ситх становится героем сериала в трейлере «Дарт Мол — Повелитель теней»

Студия Lucasfilm обнародовала первый трейлер анимационного сериала «Дарт Мол — Повелитель теней»:

Теги
ВидеоДарт Мол — Повелитель теней
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3Появилось изображение Дарта Мола из его сольного мультсериала

Тоже интересно

14Карлу Урбану нужна целая команда пиратов, чтобы убить одну Приянку Чопру в тизере «Блефа» 0Ignition Press покажет каково быть подростком с бессмертными родителями-воителями 30Вызов, драма и гонки в трейлере «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским 2Как делалась русская версия Pyjamarama 0КГ играет: No, I'm not a Human

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на игру Stellaris: Infernals
 32
«Грешники» бьют рекорды — объявлены номинанты «Оскара 2026»
 25
Хи-Мен Николаса Галицина против Скелетора Джареда Лето: тизер-трейлер фэнтези «Властелины вселенной»
 2
К фильму «К себе нежно» вышел новый постер с изменившейся датой премьеры
 3
В «Человеке завтрашнего дня» Джеймса Ганна вместе с Брейниаком может злодействовать Максима
 1
Cоня Блейд из «Мортал Комбат» столкнётся с одержимыми демонами в следующей части «Зловещих мертвецов»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 13
Джейсон Момоа смеялся вслух от сценария «Minecraft в кино 2», чьи съёмки начнутся «очень скоро»
 4
Никаких договорнячков! Марк Уолберг вскроет грандиозный футбольный заговор FIFA в экшен-триллере на Netflix
 16
Сидни Суини станет легендарно опасной женщиной в экранизации великого американского романа
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Крис Пратт яростно сидит на постере фантастического боевика Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать»
 
Кино Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 млрд рублей
 
Кино Сказка «Горыныч» заработала больше 1 млрд рублей в прокате
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Painkiller
 
Кино Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» заработала в прокате более 900 млн рублей
 
Отменили, но деньги нужнее: Marvel готовит грандиозное переиздание газетных комиксов по «Звёздным войнам» в едином омнибусе
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 634: Токсичная жаба
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 708: «Простоквашино», «Буратино», спасение «Звёздных войн», «Золотой Глобус 2026», «Горничная»
 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
4ЕВА – 668: Слишком длинная лестница
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
3Ноль кадров в секунду – 613: Pentium Punk
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
4ЕВА – 667: Waaaah!
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru