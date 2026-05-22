КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
За излишне хулиганское поведение Тома Харди уволили из сериала «Гангстерленд»

Источник: Paramount+

По информации ресурса Puck, на съёмках сериала «Гангстерленд» произошёл форс-мажор, закончившийся увольнением исполнителя главной роли Тома Харди. Его персонаж — фиксер на все руки Гарри Да Соуза — не появится в третьем сезоне. Сразу возникает вопрос, зачем вообще тогда третий сезон «Гангстерленда», если в нём не будет решалы криминального клана Харриганов.

Конфликт с продюсерами и последующее увольнение, как сообщают, стали следствием непрофессионального поведения актёра: якобы он постоянно опаздывал на съёмки и пытался вмешиваться в творческий процесс — отказывался работать по сценарию и вносил правки в диалоги.

Первый сезон пользовался популярностью у зрителей благодаря закрученному сюжету, хорошо поставленному экшену и впечатляющим актёрским работам звёздного состава. Кроме Харди, в сериале сыграли Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн и другие.

Также к производству сериала причастен Гай Ричи в качестве режиссёра и исполнительного продюсера. К слову, Харди тоже является продюсером шоу.

«Гангстерленд» быстро продлили на второй сезон. И если персонаж действительно выведен из повествования, то это как-то должно объясняться сюжетом.

